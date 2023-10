La Juventus potrebbe essere la protagonista del mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, potrebbero esserci delle uscite che riguardano nomi molto importanti. Uno di questi è Dusan Vlahovic che potrebbe salutare la Continassa con destinazione Chelsea, che sarebbe pronto a fare un'offerta da 80 milioni di euro.

Sempre dalla Premier si registrerebbe un interesse del Manchester United per Federico Chiesa che difficilmente però si muoverà da Torino: i Reds vorrebbero mettere sul piatto 60 milioni ma come accennato difficilmente la società lascerà andare un calciatore così importante soprattutto ad annata in corso.

Se al termine della stagione il club e Allegri dovessero salutarsi, in panchina potrebbe infine arrivare a sedersi Zinedine Zidane, fermo dopo l'esperienza col Real Madrid.

Tante operazioni per il mercato in entrata e in uscita

La Juventus guarda anche al mercato in entrata e starebbe pensando ad un ritorno di De Ligt. L'olandese non è più un titolare per il Bayern Monaco di Tuchel che gli preferisce Upmecano e Kim, non si esclude dunque un tentativo a gennaio per un prestito con diritto di riscatto.

Per la fascia destra si potrebbero poi intensificare i contatti con il Real Madrid per Lucas Vazquez. Il calciatore avrebbe già avuto il via libera di Carlo Ancelotti e potrebbe approdare in Italia pochi mesi prima della scadenza di un contratto che i Blancos non vorrebbero rinnovare.

Vazquez costa 10 milioni di euro, ma per gennaio con qualcosa meno l'affare potrebbe anche chiudersi.

Zidane per un nuovo progetto

Per la prossima stagione, la dirigenza della Juventus potrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe sempre il nome di Zinedine Zidane sul taccuino della società.

L'ex calciatore del Real Madrid è ancora senza incarico e avrebbe dato già il suo gradimento ad un possibile ritorno a Torino. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Manchester United e Paris Saint Germain ma la Juventus potrebbe essere per il francese una sfida avvincente. L'operazione potrebbe andare in porto a fine anno soprattutto se Allegri non dovesse portare a casa dei risultati convincenti. La gara contro l'Atalanta, pareggiata per 0-0, ha creato non pochi malumori tra i tifosi che lo volevano lontano dalla panchina bianconera già al termine della scorsa annata.