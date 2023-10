Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a scrivere sui propri canali social della Juventus e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sottolineando che si sarebbe accontentato di un pareggio contro l'Atalanta.

Di tutt'altro stampo invece è stato l'intervento del calciatore bosniaco Miralem Pjanic ai microfoni di Radio-Tv: l'ex bianconero ha difeso l'operato del tecnico livornese ponendo sotto la lente d'ingrandimento invece le carenze strutturali della Juventus.

Paolo Bargiggia punge Allegri: 'Un allenatore pagato 7 milioni di euro che si accontenta del punticino andrebbe licenziato'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a scrivere sui propri canali social della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Bargiggia, ha dunque lanciato una stilettata al tecnico toscano dicendo: "Ancora indietro il percorso di crescita nel gioco richiesto dal club ad Allegri che, forse, non ha tutte le conoscenze necessarie per insegnarlo alla squadra. Un allenatore pagato 7 milioni netti più bonus, l'allenatore della Juventus, una società gloriosa, che si accontenta del punticino a Bergamo, forse andrebbe licenziato subito se non ci fossero tutti quei problemi economici".

Bargiggia ha poi sottolineato come la partita fra Juventus e Atalanta sia stata piuttosto deludente, con il club bergamasco che si è fatto preferire per quanto fatto vedere in campo rispetto ai bianconeri.

Juventus, Pjanic difende Allegri: 'Le critiche nei suoi confronti ci sono sempre state ma spesso le ritengo esagerate'

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus e calciatore attualmente dello Sharjah FC, è stato intervistato nelle scorse ore da Radio-Tv e tra gli argomenti da lui trattati c'è stato spazio anche per Massimiliano Allegri e le tante critiche di cui è oggetto.

"Le critiche ad Allegri? Sono sempre state una costante già dai miei tempi, spesso le trovo esagerate. Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni e ripartire da lì non è mai facile", ha detto inizialmente Pjanic che poi ha aggiunto: "Alla Juventus manca un po’ di maturità a centrocampo, l’unico che ce l’ha è Rabiot, però manca un po’ di creatività e di capacità di saper gestire il gioco".

Il centrocampista bosniaco ha poi concentrato il suo discorso sulla Roma, altro club in cui ha militato nella sua avventura in Italia, sottolineando come i giallorossi, dopo un inizio di campionato complicato, potrebbero venire fuori dalla crisi grazie alle giocate di Dybala e ai gol di Romelu Lukaku. Pjanic, parlando poi di Mourinho ha evidenziato come il tecnico portoghese sia particolarmente bravo a gestire le situazioni particolarmente stressanti che un club può affrontare.