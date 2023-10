La Juventus sta lavorando per il mercato di gennaio e sembra che un nome abbia attirato particolarmente l'attenzione dei bianconeri sia quello di Joao Neves. La società bianconera sta valutando la possibilità di aggiungere questo giovane talento portoghese alla sua rosa. L'occasione per discuterne è stata Inter-Benfica, con Cristiano Giuntoli presente a San Siro che avrebbe incontrato l'agente sportivo del centrocampista Jorge Mendes.

La Juventus è sempre attenta ai giovani e il classe 2004 potrebbe rappresentare il profilo ideale per la società bianconera in quanto rappresenta l'investimento sostenibile per eccellenza.

Giovane, di qualità, e che in futuro potrebbe garantire una monetizzazione importante nel caso in cui la società bianconera decidesse di lasciarlo partire.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Joao Neves

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo in previsione della stagione 2024-2025 con il centrocampista del Benfica Joao Neves. L'incontro che sarebbe avvenuto a Milano fra Cristiano Giuntoli e l'agente sportivo del centrocampista Jorge Mendes sarebbe servito alla Juventus per valutare la possibilità di investire sul cartellino del portoghese. Dopo la partenza di Enzo Fernandez verso il Chelsea, Neves è diventato rapidamente un punto di riferimento per il Benfica.

Cresciuto nel vivaio del Benfica, Neves ha dimostrato il suo valore lo scorso anno quando ha giocato e vinto la Youth League da protagonista. Questa competizione giovanile è un terreno fertile per scoprire giovani talenti, e Neves ha dimostrato di avere le qualità necessarie per brillare anche tra i professionisti.

Nonostante il suo fisico minuto, Joao Neves è noto per la sua tecnica eccezionale e una rara qualità di palleggio.

Queste doti lo rendono adattabile sia come centrocampista centrale che come trequartista, un vantaggio prezioso per qualsiasi squadra. La sua versatilità gli consente di essere un elemento chiave in campo in molteplici ruoli.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro

Nonostante questa somma non sia notevole, rappresenta un investimento significativo per un giovane talento. Con 30 presenze, 1 gol e 2 assist già all'attivo, Neves ha dimostrato la sua capacità di contribuire al successo della squadra.

L'interesse della Juventus per Joao Neves, come riportato da Giuntoli, il direttore sportivo del club, sottolinea l'attenzione del club italiano per i giovani talenti emergenti. La Juventus è sempre stata nota per la sua abilità nel riconoscere e far crescere giocatori di talento, e Neves sembra essere uno dei nomi seguiti per il futuro ma non sarebbe il solo. A proposito di giovani la società bianconera valuta altri centrocampisti. Piacciono Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo.