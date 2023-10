'Federico Gatti prolungherà il suo contratto con Juventus fino al 2028 (€ 1,4M/anno). Intesa già raggiunto con i suoi agenti e la firma è attesa a breve': ad esprimersi in questi termini il giornalista sportivo Nicolò Schira sul social X, certo di come il centrale ex Frosinone prolungherà la propria intesa contrattuale con adeguamento dell'ingaggio.

Gatti dovrebbe prolungare il contratto con la Juve fino a giugno 2028

Arrivato lo scorso anno a Torino direttamente dalla Serie B, dove ha giocato col Frosinone, Gatti si è piano piano ritagliato il proprio spazio nella difesa a 3 costruita da Massimiliano Allegri: qualche incidente di percorso c'è stato, vedi il clamoroso autogol di qualche turno fa contro il Sassuolo, ma nel complesso il centrale di difesa ha mostrato una crescita costante condita anche da gol importanti.

L'anno scorso due reti, pesantissime, in Europa League contro Sporting Lisbona e Siviglia, quest'anno la prima realizzazione in Serie A contro il Torino: le sue performance sono andate via via migliorando al punto che Luciano Spalletti lo ha convocato per i match di qualificazione all'Europeo 2024 contro Malta e Inghilterra.

Ad oggi Federico Gatti percepisce circa 1 milione netto l'anno, con l'adeguamento dovrebbe andare a guadagnare circa 400mila euro netti in più all'anno ma soprattutto avrebbe la quasi certezza di un futuro nel club che ha scommesso su di lui senza che avesse neanche esordito in Serie A.

Dopo toccherà a Rabiot, Chiesa e Locatelli

Quella di Federico Gatti non è l'unica situazione contrattuale da valutare in casa Juventus.

A fine anno scadranno infatti i contratti di Adrien Rabiot e Alex Sandro: per il francese appare quasi scontato che la società farà uno sforzo per trattenerlo dato che il centrocampista ha accettato un solo anno di rinnovo pur di restare in bianconero lo scorso anno nella speranza che i fondi provenienti dalla prossima Champions League consentano alle parti di sottoscrivere un'intesa più lunga, altrettanto scontata anche la situazione del brasiliano che lascerà la Juventus.

A stretto giro toccherà anche a Federico Chiesa e Manuel Locatelli, che dovrebbero sottoscrivere due anni di contratto ulteriori con adeguamento (piccolo) dei rispettivi ingaggi nel rispetto dei parametri imposti dalla proprietà al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli all'atto di insediamento nel club la scorsa estate.