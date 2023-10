Secondo la stampa inglese, la Juventus potrebbe decidere di prendere Sancho durante il mercato di gennaio. Il giovane calciatore inglese è considerato una riserva al Manchester United, i rapporti professionali con il tecnico della squadra inglese Ten Hag non sarebbero ideali. Non è un caso che sia stato messo fuori rosa nelle ultime settimane. Il Manchester United sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 70 milioni di euro.

Il giocatore Sancho potrebbe arrivare alla Juventus a gennaio

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jadon Sancho dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro nel mercato di gennaio.

Uno dei problemi principali potrebbe essere l'ingaggio attuale del centrocampista inglese, che ammonta a circa 20 milioni di euro a stagione. Gran parte di questo potrebbe essere sostenuto dalla società inglese, l'altra parte dalla Juventus, che usufruirebbe del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri. Cresciuto nel settore giovanile del Watford, nel 2015 si trasferisce al Manchester City prima dell'esperienza professionale in Germania, al Borussia Dortmund dal 2017. La società tedesca ha investito circa 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Acquisto che si è rivelato molto importante per il Borussia Dortmund, Sancho ha giocato dal 2017 al 2021 al Borussia Dortmund ed è stato venduto al Manchester United 85 milioni di euro, con il giocatore che come anticipato ha sottoscritto un ingaggio da 20 milioni di euro a stagione.

Alla Juventus potrebbe sicuramente ritornare importante come lo era al Borussia Dortmund, anche se Allegri dovrebbe cambiare idea di gioco passando ad un 4-3-3 o eventualmente al 4-2-3-1. Tale indiscrezione di mercato dei giornali sportivi inglesi non trova conferme in Italia, nonostante si tratterebbe di un investimento ideale per la società bianconera perché parliamo di un giocatore giovane e di qualità.

Più probabile invece arrivi Domenico Berardi, che ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro e che si accontenterebbe di un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna il centrocampista inglese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di un centrocampista nel mercato di gennaio.

Piacciono due giovani protagonisti nel campionato francese, uno su tutti Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Altro giocatore seguito è Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.