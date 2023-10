Secondo i media spagnoli la Juventus avrebbe messo nel mirino per gennaio Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che sarebbe valutato 50 milioni di euro. Una cifra attualmente proibitiva per le casse dei bianconeri, che renderebbe l'affare poco più di una suggestione.

Del mercato invernale e delle intenzioni della società piemontese ha intanto parlato il ds Cristiano Giuntoli, ospite del Festival dello Sport di Trento.

Indiscrezioni spagnole vorrebbero la Juventus su Goretzka, calciatore dalla valutazione proibitiva per i bianconeri

L'operazione che coinvolgerebbe il mediano classe '95 apparirebbe però complicata - se non impossibile - da portare a termine già dalla prossima sessione invernale. Il motivo di ciò sta nella valutazione che il Bayern Monaco darebbe al cartellino di Goretzka, vale a dire 50 milioni di euro. Una somma che la Juventus faticherebbe a spendere per un solo calciatore perfino in un mercato più ricco e espansivo come quello estivo.

Oltre a questo, Goretzka seppur a volte da comprimario, starebbe ora ritrovando quella continuità di gioco con Tuchel che in parte aveva smarrito nelle scorse annate. Ciò, lo renderebbe un pezzo pregiato ancor più complicato da raggiungere per la Juventus, che invece a gennaio potrebbe "ripiegare" su un calciatore in prestito.

Ad esempio piacerebbe Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che apparirebbe in uscita dall'Atletico Madrid.

Juventus, anche Giuntoli vola basso sulla sessione di mercato invernale: 'Non prometto niente ma saremo vigili'

Intanto il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato al Festival Sport di Trento delle manovre che la società bianconera potrebbe effettuare nel prossimo mercato invernale: "Vediamo se ci sono opportunità, non è mai facile.

Non prometto niente ma saremo vigili e attenti". Parole, quelle di Giuntoli che lasciano intendere una capacità di investimento ridotta da parte della Juventus per il mercato di gennaio.

Il direttore sportivo dei bianconeri, ha poi però sottolineato come la rosa della formazione rosa possieda già ora elementi validi e pronti per crescere: "Pensiamo di avere giocatori di grande livello, vogliamo crescere con loro.

A volte questo calcio fa bruciare tappe ma ci vuole pazienza, dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimersi. Il mood che creiamo è importante per i risultati".

Giuntoli ha poi concluso il suo intervento parlando di Nicolò Fagioli, evidenziando che il club sarà vicino al giocatore per rieducarlo e non per punirlo.