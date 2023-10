Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe pensando per gennaio di intavolare una trattativa basata sul prestito dall'Atletico Madrid di Rodrigo De Paul, mediano argentino già passato dall'Italia con la maglia dell'Udinese.

Il club bianconero inoltre avrebbe messo nel mirino per il giugno del 2024 anche Mario Hermoso, difensore centrale dell'Atletico Madrid che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso.

Juventus, De Paul potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio: i bianconeri provano il colpo

La Juventus starebbe cercando un centrocampista che possa prendere il posto di Paul Pogba e dalle indiscrezioni provenienti dai media spagnoli uno dei nomi che Giuntoli terrebbe in considerazione sarebbe quello di Rodrigo De Paul.

Il mediano argentino in forza all'Atletico Madrid non avrebbe mai trovato la piena sintonia con il tecnico Simeone, che dal suo arrivo in Spagna lo ha utilizzato spesso e volentieri come rincalzo da inserire a gara in corso. Inoltre, quello che sembrerebbe più di un interessamento da parte dei Colchoneros nei confronti di Fabian Ruiz, centrocampista ex Napoli ad oggi riserva nel PSG, andrebbe potenzialmente a togliere ancora più spazio a De Paul, che quindi nella sessione di mercato invernale potrebbe essere girato in prestito per trovare continuità di gioco.

Qui entrerebbe in campo la Juventus, che vorrebbe sfruttare l'occasione per assicurarsi un calciatore del livello di De Paul anche solo per una parte di campionato.

D'altronde il mediano ex Udinese avrebbe quelle capacità di recupero palla e riproposizione in attacco che ad oggi mancherebbero nella rosa bianconera. Inoltre Del Paul sarebbe da tempo un pallino di Massimiliano Allegri, che già nelle scorse sessioni di mercato avrebbe provato a chiederlo ai suoi dirigenti. In ogni caso la Juve terrebbe altri profili sotto osservazione per gennaio come quello di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza valutato dal club francese 40 milioni di euro.

Juventus: a giugno e dall'Atletico potrebbe arrivare anche un secondo calciatore, Mario Hermoso

Per rinforzare la difesa nella prossima estate i bianconeri potrebbero attingere come per De Paul sempre al serbatoio dell'Atletico Madrid, in questo caso il nome attenzionato sarebbe quello di Mario Hermoso. Stopper spagnolo classe '95, Hermoso è legato ai Colchoneros da un contratto che vedrà la sua scadenza terminare nell'estate del 2024.

Se le parti dunque non trovassero nello stretto giro dei prossimi mesi un accordo per rinnovare, Hermoso potrebbe liberarsi dall'Atletico a parametro 0 nel mese di giugno, un'occasione più unica che rara che la Juventus vorrebbe sfruttare per assicurarsi un calciatore relativamente giovane e di esperienza internazionale.