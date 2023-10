Nelle scorse ore la Juventus ha voluto festeggiare con un post sui propri canali social i 55 anni compiuti nella giornata di oggi da David Trezeguet, ex centravanti francese e bandiera del club piemontese. Al messaggio web della società bianconera si sono aggiunti, come di consueto, centinaia di tifosi della "Vecchia Signora".

La Juventus festeggia i 55 anni di David Trezeguet

La Juventus, in un post pubblicato sui propri account social, ha fatto gli auguri per il cinquantacinquesimo compleanno a David Trezeguet, ex centravanti che ha vestito la maglia bianconera dal 2000 al 2010.

Un decennio, quello del francese, scandito da vittorie e gol pesanti: il classe '77 vanta uno score impressionante con la casacca della Juventus, in quanto è riuscito a realizzare 171 reti e 38 assist in 310 partite giocate, garantendo alla compagine piemontese praticamente una segnatura ogni due gare. Anche a livello di trofei Trezeguet può pregiarsi di un palmares di tutto rispetto con la "Vecchia Signora": gli scudetti vinti sarebbero 3, ma il terzo, quello con Fabio Capello, fu revocato a causa dello scandalo relativo a calciopoli. In seguito, la Juventus venne retrocessa in Serie B ed uno dei campioni che segui la formazione bianconera nel campionato cadetto, nonostante le tante richieste, fu proprio Trezeguet: il francese non abbandonò la nave, aiutando anzi la formazione all'epoca allenata da Didier Deschamps a vincere il torneo per riproporsi l'anno successivo in Serie A.

Una scelta che tutt'oggi rende David Trezeguet uno dei calciatori più amati dalla tifoseria bianconera.

Alla Juventus per Trezeguet si sono aggiunti gli auguri dei tifosi: 'Forse l'ultimo grande attaccante che abbiamo avuto'

Agli auguri fatti dalla Juventus a David Trezeguet si sono aggiunti centinaia di tifosi bianconeri che sui social hanno ancora una volta inneggiato al centravanti francese.

Sul web si leggono messaggi come questo: "Brividi, emozioni, aritmie cardiache, palpitazioni, nessuno come te Re David, centravanti unico, sinistro, destro, colpo di testa, potenza, agilità, acrobazia, furbizia, opportunismo, non avevi il fiuto del gol, avevi il gol incorporato in ogni sua logica, in ogni sua versione…velocità, fisicità, precisione, forza esplosiva, elevazione.

Quante esultanze, quante vittorie, quanta bellezza con Del Piero, quanto innamoramento, 171 gol insieme, generazioni di difensori e portieri annientati. Auguri campione, mi hai fatto sognare" o ancora: "Forse l'ultimo grande attaccante che ha avuto la Juve, aveva solo un difetto non doveva tirare i rigori". Tra i tifosi della Juventus si leggono anche tifosi che festeggiando Trezeguet hanno voluto ribadire ancora un volta i suoi record: "Mi sembra, se non erro, che i gol sono 171 su 310 partite che Trezeguet ha giocato con noi, diventando lo straniero, con il maggior numero di reti segnate nella storia della nostra amata Juve".