Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio ha parlato della Juventus e di quello che dovrebbe essere il futuro allenatore dei bianconeri, lanciando la candidatura dell'attuale guida tecnica del Brighton Roberto De Zerbi. Del prossimo allenatore del club piemontese ha parlato anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore che ai microfoni di 1 Football Club ha sottolineato di vedere nel futuro della Juve il nome di Vincenzo Italiano, attuale manager della Fiorentina.

Juve, Bonanni non ha dubbi: 'De Zerbi sarebbe l'allenatore giusto per dare la svolta ai bianconeri'

L'ex calciatore ed ora allenatore Massimo Bonanni è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha accostato ai bianconeri il nome di Roberto De Zerbi: "De Zerbi sarebbe l'allenatore giusto per dare la svolta alla Juventus e alla Lazio. Fa bene a stare lì in Premier? Sì, ma credo che lui è molto bravo e dovrebbe tornare in Italia. Lo vedo pronto per la Juve per aprire un nuovo ciclo". Bonanni ha poi voluto parlare di Paul Pogba, calciatore della Juventus al quale è stata confermata la positività al doping: "E' stato un giocatore che con Conte e Allegri ha sfiorato la perfezione, poi si è un po' perso.

Rimango affascinato dal Pogba della prima esperienza in bianconero". Bonanni, parlando poi della settima giornata di campionato ha sottolineando come la Lazio abbia la partita più complicata tra le big, dovendo affrontare l'Atalanta, insieme al Milan che sarà protagonista di una sfida complessa come quella di Genoa contro il "Grifone" di Alberto Gilardino.

Secondo Bonanni dunque, se gli uomini di Sarri non riuscissero a fare risultato contro la "Dea" allora la risalita in classifica dei biancocelesti diventerebbe sin troppo complicata.

Juventus, Amoruso: 'Non escludo che il futuro di Italiano possa essere a Torino ma vorrei vederlo alle prese con dei campioni'

Un altro ex calciatore come Lorenzo Amoruso invece ha accostato ai microfoni di 1 Football Club la futura panchina della Juventus ad un nome quotato come quello di De Zerbi, vale a dire Vincenzo Italiano: "Il futuro di Vincenzo?

Non escludo possa essere anche a Torino. L’unico dubbio è sulla gestione di determinati calciatori. A Firenze, Italiano allena giocatori che non hanno mai vinto nulla e che si prestano alla corsa e alle visioni tattiche del tecnico. Quando sia arriva nelle grandi squadre, però, ci si scontra con la personalità dei campioni". Amoruso parlando poi del Napoli e nello specifico del match giocato e perso per 2 a 3 dai campani contro il Real Madrid, ha sottolineato come la squadra di Rudi Garcia abbia tenuto testa ad una grande europea, sbagliando però troppo a livello difensivo.