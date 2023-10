Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Abu Dhabi Sport Channels relativamente alla Juventus e alle ambizioni da scudetto dei bianconeri, sottolineando come l'assenza delle coppe europee potrebbe essere determinante per permettere agli uomini di Massimiliano Allegri di gestire al meglio le forze.

Anche l'ex calciatore Sebino Nela ha parlato della Juve alla trasmissione di Rai 2 Calcio Totale, evidenziando come i bianconeri siano dietro a Inter e Napoli per quanto concerne la lotta allo scudetto.

Infine, anche il giornalista Alberto Cerruti ha scritto su Calciomercato.com della formazione bianconera e del vantaggio di non giocare le partite infrasettimanali degli uomini di Allegri.

Juventus, Del Piero punta sui bianconeri: 'Senza coppe possono gestire le energie e lottare per lo scudetto'

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, in occasione del suo viaggio in Arabia è stato intervistato da Abu Dhabi Sport Channels e parlando delle ambizioni da scudetto dei bianconeri ha detto: "La Juventus al momento è a quattro punti da Inter e Milan, non disputando le coppe i bianconeri possono sfruttare meglio le energie per la Serie A. Io ovviamente sono di parte e spero che possa fare meglio e lottare fino alla fine per lo Scudetto. Sicuramente i bianconeri hanno giocato partite non buone ma anche prove positive. Quando vinci va tutto bene, quando perdi arrivano le critiche".

Del Piero ha poi parlato del duo offensivo della Juventus composto da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, definendoli straordinari e sottolineando come le loro caratteristiche si sposino alla perfezione.

Juve, Nela: 'Non vedo il club bianconero da scudetto ma lo metto subito dietro l'Inter e il Napoli'

Un altro ex calciatore, Sebastiano Nela, ha parlato dello stesso argomento alla trasmissione di Rai 2 Calcio totale: "Per quello che vedo non vedo la Juventus da Scudetto.

Sono le primissime indicazioni dalle prime partite, ma dopo l'Inter che ritengo molto forte, io metto il Napoli. Io vorrei che vincesse lo Scudetto l'Atalanta, tutte le squadre hanno fatto difficoltà sul mercato e anche la Juventus ha avuto diversi problemi".

Nela ha poi continuato a parlare della Juventus sottolineando come ai bianconeri e al tecnico Massimiliano Allegri serva per la prossima campagna acquisti invernale un rinforzo in difesa, settore del campo secondo Nela fondamentale per competere in Italia.

Cerruti: 'I giocatori bianconeri sono stanchi di vedere le altre squadre in tv, Allegri su questo non ha alibi'

Infine, anche il giornalista Alberto Cerruti ha scritto sulle colonne di Calciomercato.com di quello che potrebbe essere il campionato della Juve: "I giocatori della Juventus si sono stancati soltanto di guardare le altre squadre in tv. E almeno da questo punto di vista, sorvolando sui dibattiti sul bel gioco, Allegri non ha alibi. In attesa di sapere se, e soprattutto quanto, sarà un vantaggio riposare per una settimana intera".