L'interesse della Juventus per Piotr Zielinski sarebbe sempre più deciso e la società bianconera valuterebbe l'ingaggio del centrocampista del Napoli per la stagione 2024-2025. Il centrocampista polacco va in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con il club campano.

Zielinski potrebbe approdare alla Juventus nella stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero in previsione della stagione 2024-2025 di Piotr Zielinski.

Il centrocampista del Napoli è in scadenza di contratto a fine giugno e attualmente sui media non si parla di un prolungamento di contratto. Il problema sarebbe rappresentato dalla volontà della società campana di non garantirgli l'ingaggio che percepisce attualmente, ossia circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Finora in questa stagione, Zielinski ha disputato sette presenze nel campionato italiano con due gol e due assist, inoltre ha giocato altre due partite in Champions League con un gol e un assist.

Il centrocampista era stato accostato a un possibile trasferimento in Arabia Saudita nel recente Calciomercato estivo, ma non ha accettato l'offerta dell'Al-Ahli anche per motivi familiari: in particolare la moglie avrebbe insistito per una sua permanenza in Italia.

La carriera professionale di Piotr Zielinski

Piotr Zielinski è nato il 20 maggio 1994 a Zabrze, in Polonia. È un centrocampista versatile che può giocare sia centrale che sulla fascia. Ha delle buone abilità tecniche, visione di gioco e capacità di contribuire sia nella fase di costruzione del gioco che in quella realizzativa.

La carriera di Zielinski inizia nelle giovanili del Zaglebie Lublin in Polonia, e in seguito si trasferisce al campionato italiano, dove ha giocato nell'Udinese (che lo manda anche due anni in prestito all'Empoli). Successivamente ha attirato l'attenzione di altre squadre e nel 2016 si è trasferito al Napoli.

Nel club azzurro, Zielinski è diventato un elemento chiave del centrocampo e he dimostrato di essere un giocatore di qualità e completo, in grado di recuperare palla, distribuire passaggi chiave e segnare gol importanti. Ha contribuito successo del Napoli nello scorso campionato di Serie A. Dal 2012 fa parte stabilmente anche della nazionale maggiore della Polonia.