Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato via social della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri, lanciando delle accuse piuttosto dirette al manager toscano reo secondo lui di non saper dare un gioco fluido alla sua squadra. Più comprensivo invece è stato il giornalista Paolo De Paola, che a TMW Radio ha sottolineato come le sbavature fatte vedere dalla Juventus nelle ultime partite, siano dovute ad una serie di cambiamenti che starebbe apportando proprio Allegri al suo gioco.

Juventus, Cassano non fa sconti ad Allegri: 'Fa giocare i bianconeri in maniera oscena ma continua a stare in piedi'

L'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a dire la sua opinione tramite un messaggio pubblicato sui social sul tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: "Più della Juventus per me è bocciato Allegri, in 40 anni non ho mai sentito un allenatore della Juve dire ‘abbiamo fatto 0-0 a Bergamo e siamo contenti’. I tifosi devono essere inviperiti e farsi girare le scatole, Allegri continua a fare un calcio osceno, non sa fare nulla e continua a stare in piedi, non capisco come mai". Un pensiero reiterato, quello di Cassano, che lo stesso aveva già esposto nella trasmissione Twitch la Bobo Tv: "Allegri?

Quando lo sento dire che è contento del punto e del terzo posto, penso che sia normale che i tifosi juventini siano avvelenati. Con l'Atalanta c’è un abisso clamoroso, eppure a un certo punto Allegri si è messo con il 5-5-0. La Juve non si può ridurre a un allenatore che fa giocare la sua squadra in maniera oscena, senza un’idea".

Cassano, nel messaggio ha poi voluto direzionare la sua critica verso un altro allenatore, Maurizio Sarri, reo secondo l'ex calciatore barese di lamentarsi eccessivamente e cercare fin troppe scusanti.

Juventus, De Paola: 'Le ambizioni della squadra non coincidono con quelle di Allegri'

Anche il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio ha parlato di Massimiliano Allegri e delle ambizioni diverse che cullerebbe il tecnico toscano rispetto ad alcuni membri della squadra: "ll senso dell'intervista a Federico Chiesa, anche quando chiarisce i rapporti con Allegri dove non è così specifico ma molto vago, mostrano delle ambizioni che sono diverse da quelle del tecnico.

L'importante per il tecnico è arrivare tra le prime quattro, mentre l'ambizione di Chiesa e dei giocatori è diversa. Io credo che si stia lavorando molto sul piano del gioco". De Paola, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come Allegri stia cercando di modernizzare il suo gioco, andando a cambiare pelle ad una squadra che negli ultimi match è apparsa in difficoltà. Secondo il giornalista, i difetti mostrati dalla Juventus però sarebbero plausibili, in quanto dovuti alle modifiche in corso d'opera e alla volontà dello staff tecnico di vedere una squadra più verticale ed aggressiva.