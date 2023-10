La dirigenza dell'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo per la fase offensiva per la prossima stagione e il nome caldo di queste ultime giornate sarebbe quello di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda in Bundesliga.

Per arrivare al giocatore francese naturalizzato ghanese i nerazzurri potrebbero avanzare un'offerta nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Serhou Guirassy dallo Stoccarda

Il giocatore francese, naturalizzato ghanese, ha segnato in questa prima parte di stagione 10 gol in cinque partite, affermandosi come uno dei migliori attaccanti del campionato tedesco.

Sul giocatore avrebbero messo gli occhi diversi top club europei, tra i quali figurerebbe anche l'Inter.

I nerazzurri infatti sarebbero già alla ricerca di nuovi profili per l'attacco della prossima stagione ed il giocatore francese piacerebbe molto sia come prima che come seconda punta, possibilmente con l'idea in mente di affiancarlo a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter.

Il giocatore francese potrebbe arrivare a Milano nella prossima estate, quando i nerazzurri potrebbero provare l'affondo con un'offerta economica per convincere lo Stoccarda a cedere il centravanti. Nei giorni scorsi il giocatore è stato accostato anche alla Juventus.

L'Inter verso il Bologna: niente turnover per Simone Inzaghi

Il tecnico dell'Inter avrebbe intenzione di schierare la migliore formazione possibile contro il Bologna in campionato e dunque si andrebbe verso la conferma della linea difensiva che ha ben figurato contro il Benfica in Champions League, quindi con Sommer tra i pali e la linea a tre formata da Pavard, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo sembrerebbe esserci un ballottaggio tra Kristian Asslani e Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare davanti alla difesa sulla linea mediana del campo, mentre come mezzali dovrebbero partire Mkhitaryan e Barella, anche se Davide Frattesi sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere convocato per la gara con il Bologna.

Sulle fasce dovrebbero partire titolare Federico Dimarco a sinistra e Denzel Dumfries a destra, con Cuadrado che potrebbe entrare nella seconda frazione di gioco.

In attacco dovrebbe esserci spazio per la coppia gol Thuram-Lautaro Martinez, con il capitano nerazzurro capocannoniere del campionato con 9 reti; pronto a subentrare nella ripresa ci sarà Alexis Sanchez.