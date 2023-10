Tanti i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino in programma sabato pomeriggio: oltre a Dusan Vlahovic, ancora a parte e dunque a rischio forfait per il fastidio alla schiena, oggi in allenamento si è fermato anche Federico Chiesa. Piccolo fastidio muscolare per lui che andrà valutato nelle prossime ore.

La buona notizia, invece, arriva da Filip Kostic. Il numero 11 ha ripreso ad allenarsi in gruppo e ha smaltito il piccolo fastidio alla caviglia che lo aveva bloccato nella giornata di ieri.

Milik e Kean scaldano i motori

Sono ore di apprensione in casa Juventus: se non faranno parte dei disponibili sia Chiesa che Vlahovic saranno Arek Milik (che ha appena recuperato da un piccolo indurimento del polpaccio che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta) e Moise Kean a scendere in campo nel duo d'attacco.

Ma i dubbi di formazione per Massimiliano Allegri riguardano anche gli altri reparti. In particolare a centrocampo dove sulla sinistra c'è un ballottaggio a tre tra Filip Kostic, Samuel Iling - Junior e Andrea Cambiaso. Il serbo è appena tornato dopo un paio di allenamenti a parte per un fastidio alla caviglia ma viene da una prima parte di stagione in cui ha giocato al di sotto delle sue possibilità, non è da escludere dunque un'altra panchina per lui con impiego dal primo minuto per l'ex Bologna.

In mezzo, invece, la sfida è tra Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, solo uno dei due infatti giocherà insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Pochi dubbi per il terzetto difensivo, che dovrebbe essere composto dai titolarissimi del ruolo: Danilo, Federico Gatti e Gleison Bremer che ha smaltito il fastidio rimediato durante la gara contro l'Atalanta quando aveva chiesto il cambio.

Per lui solo un problema di crampi.

Ansia Chiesa

A pochi giorni dal derby della Mole, Federico Chiesa tiene dunque in ansia i tifosi della Juventus a causa di un fastidio muscolare. Nelle ore immediatamente prima dell'allenamento però, il numero 7 juventino si è raccontato ai microfoni di Tuttosport: “Una gara sentitissima, naturalmente.

Per noi sarà importante a prescindere, per raccogliere bottino. Personalmente ho l’obiettivo di migliorare il mio massimo score personale, quindi voglio superare quota 10 gol”.

Adesso non resta che attendere le notizie in arrivo dalla Continassa nella speranza che almeno uno fra Chiesa e Vlahovic possa farcela in vista del derby.