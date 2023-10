In una recente intervista nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani e trasmesso su Rai 2, l'allenatore Antonio Conte ha espresso il suo più grande rimpianto nel calcio da tecnico: l'addio alla Juventus dopo tre anni. Conte ha ammesso di essersi pentito della sua decisione di lasciare il club bianconero, affermando che spesso "per le piccole cose vedi grandi problemi."

Questa dichiarazione ha confermato il forte legame di Conte con la Juventus, società con cui ha giocato diventando capitano. Dal 2011 al 2014 l'ha guidata anche come allenatore vincendo fra le altre competizioni anche tre campionati.

L'affetto verso Conte da parte dei tifosi bianconeri alla festa del centenario della famiglia Agnelli al Pala Alpitour di Torino dimostra quanto sia ancora amato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Conte è uno dei nomi principali considerati per la sostituzione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus.

Antonio Conte sarebbe uno dei tecnici valutati dalla Juventus per il dopo Allegri

Luciano Moggi, in una recente intervista, ha dichiarato che Conte potrebbe aspettare la Juventus a fine stagione prima di valutare una nuova esperienza professionale confermando indirettamente la possibilità di un ritorno alla società bianconera. A proposito di possibili destinazioni, Conte ha dichiarato in 'Belve' di considerare Napoli e Roma come società che potrebbero interessargli anche per il modo in cui i tifosi vivono la passione calcistica nei confronti della propria squadra.

L'eventuale ritorno di Conte alla Juventus dipenderà evidentemente anche dal futuro professionale di Massimiliano Allegri, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025. La proprietà gli ha confermato la fiducia ma alcune indiscrezioni di mercato confermano come questa potrebbe essere l'ultima stagione per il tecnico livornese nella società bianconera.

Sul possibile ritorno di Conte ha parlato anche un suo amico, ex compagno di squadra e collaboratore del tecnico pugliese alla Juventus dal 2011 al 2014, Massimo Carrera. A Radio Bianconera ha dichiarato: ''Ritorno di Conte alla Juve? Questo non lo so, me lo auguro da juventino. Antonio è un grande allenatore e ha dimostrato di poter riportare la società bianconera dove merita di essere''.

La Juventus valuterebbe anche altri nomi per il dopo Allegri. Si è parlato molto negli ultimi mesi di Zinedine Zidane, presente anche lui alla festa del Centenario della Famiglia Agnelli alla Juventus. Da più di due anni senza panchina è pronto a valutare una nuova esperienza professionale. La società bianconera potrebbe valutare l'ingaggio anche di tecnici giovani come Thiago Motta, Roberto De Zerbi e Igor Tudor.