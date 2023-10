La Juventus starebbe valutando il possibile ritorno di Alvaro Morata per giugno: l'indiscrezione si fa sempre più forte e rimbalza con sempre maggiore frequenza dalle parti della Continassa.

Del resto 7 gol in 9 partite in questo inizio di stagione rappresentano un ottimo biglietto da visita, con Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri - che ha già avuto a disposizione il canterano dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022 - che starebbero pensando al cavallo di ritorno.

Morata potrebbe approdare alla Juventus nel calciomercato estivo

Già 59 gol e 39 assist in 185 partite in bianconero, Alvaro Morata gradirebbe un'esperienza ter in bianconero: all'Italia è molto legato, ci ha giocato forse le migliori annate della carriera ed è sempre in Italia che ha conosciuto la moglie Alice, il suo si dunque non sarebbe in discussione.

E' quello dell'Atletico Madrid che andrebbe invece attenzionato: i Colchoneros sarebbero vicinissimi a prolungargli il contratto fino al 2025 (l'attuale accordo scade nel 2024) proprio per non perderlo a parametro zero, se Giuntoli vorrà ingaggiarlo serviranno dunque quasi certamente 15-20 milioni di euro, che poi è la valutazione che ne hanno sempre fatto negli ultimi anni dalle parti di Madrid.

Massimiliano Allegri gradirebbe particolarmente il ritorno di Morata per la duttilità: lo spagnolo sarebbe perfetto per agire nell'attacco a 2 punte costruito dal tecnico ma all'occorrenza potrebbe essere schierato anche in un tridente partendo da sinistra o agendo direttamente al centro.

Piacciono anche Hermoso e De Paul sempre dell'Atletico Madrid

Anche Mario Hermoso, in scadenza di contratto a giugno 2024, sarebbe attenzionato dalla Juventus: il club ha bisogno di centrali di difesa e potrebbe dunque pensarci acquisendo il calciatore a parametro zero. Discorso simile per Rodrigo De Paul, che Simeone non valuta centrale nel progetto e che invece farebbe parecchio comodo a Massimiliano Allegri, che al momento ha pochissime soluzioni in mezzo al campo, complici la defezione di Nicolò Fagioli - squalificato dalla giustizia sportiva per 7 mesi per il caso scommesse illegali - e quella ormai imminente di Paul Pogba, risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa.

Nel mirino per il mercato di gennaio ci sarebbe anche Lazar Samardzic dell'Udinese che costa attorno ai 25 milioni di euro.