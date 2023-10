La Juventus in queste ore si è allenata in vista della partita contro il Milan di domenica 22 ottobre e per Massimiliano Allegri è arrivata un’ottima notizia: Federico Chiesa ha completamente smaltito il problema fisico accusato 15 giorni fa. Il numero 7 è stato regolarmente convocato, anche se conto il Milan partirà dalla panchina.

Mentre dal primo minuto ci sarà molto probabilmente il ritorno di Dusan Vlahovic. Anche lui è stato alle prese con un problema fisico: la lombalgia gli ha impedito di essere a disposizione contro Atalanta e Torino. Adesso però Vlahovic sta bene e contro il Milan sarà titolare.

Al suo fianco resta qualche dubbio che verrà risolto solo nelle prossime ore.

In difesa torna Rugani

La Juventus, per la sfida contro il Milan, ritrova Federico Chiesa, ma non ha a disposizione capitan Danilo. In difesa la coperta per Massimiliano Allegri è corta visto che mancherà anche Alex Sandro. In ogni caso il tecnico livornese non cambierà modulo e andrà avanti con la retroguardia a tre. Dunque con Federico Gatti e Gleison Bremer ci sarà Daniele Rugani: il numero 24 bianconero giocherà come braccetto di sinistra, come ha spiegato lo stesso Allegri.

A centrocampo, ovviamente, non ci saranno Paul Pogba e Nicolò Fagioli, alle prese con le loro vicende extracalcistiche. Perciò Weston McKennie, che fino ad ora è stato utilizzato molto spesso come esterno destro, tornerà ad agire come mezzala.

Contro il Milan, il numero 16 juventino completerà il terzetto in mezzo al campo con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Mentre sulla corsia di destra ci sarà Timothy Weah, sulla sinistra invece Filip Kostic pare favorito su Andrea Cambiaso. In particolare sulla corsia mancina la Juventus ha abbondanza e proprio di questo ha parlato lo stesso Allegri in conferenza stampa: “Anche Iling è rientrato e sta bene.

Sono giocatori che possono dividersi la partita in due".

Le parole di mister Allegri

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di alcuni suoi giocatori, in particolare di Dusan Vlahovic: “Si allena da tutta la settimana con la squadra e sta bene”. Dunque il centravanti serbo tornerà a disposizione della Juventus dopo aver saltato le gare contro l’Atalanta e il Torino.

Inoltre, Allegri si è soffermato sulla crescita di Timothy Weah: “Sta crescendo, ora ha trovato il suo equilibrio, perchè dopo l'America ha avuto un momento di down”.