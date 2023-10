La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo colpo per il mercato invernale e il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in forza al PSG; il centrocampista potrebbe fare ritorno in Italia, dopo non essere riuscito a trovare continuità e stimoli nel club parigino. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.com, il giocatore sembra essere indietro nelle gerarchie del tecnico Luis Enrique, il che potrebbe spingerlo a cercare nuove opportunità in un campionato che conosce bene, la Serie A.

I nerazzurri vorrebbero provare un affondo nel mercato di gennaio, possibilmente cercando l'apertura verso un prestito del giocatore, ma sul centrocampista ci sarebbe anche la Juventus.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Fabian Ruiz dal Paris Saint Germain

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con gli agenti del giocatore per un possibile trasferimento già a gennaio del centrocampista, che non si sarebbe adattato agli schemi del tecnico spagnolo e potrebbe chiedere una cessione nel prossimo futuro.

Molto della trattativa dipenderà però dall'eventuale apertura del PSG ad un prestito del centrocampista; in questo caso i nerazzurri potrebbero approfittare dell'occasione e provare il colpo già nel prossimo mercato di riparazione.

Sul giocatore però ci sarebbe anche il pressing della Juventus, che potrebbe fornire al centrocampista una maglia da titolare, mentre nell'organico nerazzurro finirebbe probabilmente nelle rotazioni del mister Simone Inzaghi.

Fabian Ruiz piacerebbe anche alla Juventus

Con l'apertura del mercato invernale alle porte, la Juventus potrebbe essere interessata a Fabian Ruiz come possibile rinforzo per il centrocampo. L'ex Napoli ha qualità tecnica, buona visione di gioco ed eleganza, qualità che potrebbero fare la differenza in Serie A.

Tuttavia ci sarebbero alcune sfide economiche da affrontare per la Juventus: a causa della situazione finanziaria del club, i bianconeri potrebbero essere limitati nel loro budget per gli acquisti invernali.

Si vocifera che la Juve sia interessata a un prestito per portare Fabian Ruiz a Torino.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è attivamente impegnato nella ricerca di innesti di qualità a centrocampo dopo le defezioni, per motivi differenti, di giocatori come Pogba e Fagioli. Con la sua versatilità e capacità di giocare in diverse posizioni nel centrocampo, Fabian Ruiz potrebbe essere un'ottima aggiunta alla squadra di Allegri.

La sua abilità nel ricoprire il ruolo di interno e di trequartista potrebbe fornire alla Juventus la flessibilità necessaria nel centrocampo, garantendo nel contempo sia la fisicità che la classe necessarie per competere a livello di alto livello.