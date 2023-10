Decima giornata di campionato che mette di fronte Napoli e Milan allo stadio Maradona. Il fischio d'inizio di domenica 29 ottobre alle ore 20.45 sarà ad opera dell'esperto arbitro internazionale Daniele Orsato della sezione CAN di Schio. Partenopei che dopo un avvio un po' al rilento stanno risalendo la classifica e si trovano a 4 punti dal Milan che a sua volta dopo la sconfitta interna contro la Juventus ha perso la testa della classifica ed deve rincorrere i bianconeri di 2 punti. In mezzo l'Inter che alle 18 sfiderà la Roma dell'ex Mourinho.

Per la squadra di Garcia peserà molto l'assenza di Victor Oshimen come riferimento offensivo, ma non sembrerebbe essere un problema visto il numero di gol segnati ben 20 in 9 gare. Problema gol che invece tocca i rossoneri. Il Milan infatti non ha segnato contro la Juventus ma inizia ad avere un triste primato anche in Champions League dove il Milan non segna da 5 gare intere. La scoppola subita dal Milan a Parigi è l'ultima goccia di un periodo strano molto grigio n cui i gol latitano. E allora al Maradona ci si aspettano grandi cose dai fantasisti delle due squadre, gli esterni di sinistra Kvaratskhelia e Rafael Leao. Il calendario però mette estremamente alla prova entrambe le squadre impegnate in Champions League.

Stefano Pioli ritrova, rispetto alla sfida contro la Juventus, Theo Hernandez e Mike Maignan che furono assenti per squalifica mentre deve valutare Noah Okafor e Luka Jovic che sembrerebbero star bene, entrambi convocati, ma da capire se in grado di scendere in campo.

Di certo saranno ancora assenti Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello per infortunio, mentre il difensore Malik Thiaw dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto non giocherà sicuramente Kjær che si è infortunato nella rifinitura prepartita. Stefano Pioli dovrebbe provare qualche piccola mossa per provare a tornare alla via dei 3 punti, ma le assenze pesano.

Garcia dal canto suo ha ancora dei dubbi sulla tenuta di Zambo Anguissa che ritrorna dai convocati, ma sarà assente Juan Jesus.

I convocati di Garcia per la sfida contro il Milan

Portieri: Meret, Gollini, Contini

Difensori: Di Lorenzo, D'Avino, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Natan, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Cajuste, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Lindstrom, Raspadori, Zerbin, Simeone.

Napoli - Milan le quote e il pronostico della gara

Pronostici che favoriscono i padroni di casa la cui quota vittoria a 2,25 si fa preferire rispetto al pareggio a 3,35 e alla vittoria del Milan a 3,30.

La quota GOL si aggira intorno al 1,65 mentre la quota NOGOL a 2,15. Le somme dei gol guardando gli OVER 2,5 si quotano 1,83 con l'over 3,5 a 3 e visto che negli ultimi anni è stata una sfida scoppiettante si può guardare anche l'over 4,5 con una quota alta, ma non troppo, a 5,75. Il risultato esatto però premia il pareggio per 1 a 1 a 6,50 seguito dalla vittoria dei padroni di casa per 1-0 a 8,75 e la vittoria per gli ospiti sempre per 1-0 a 11. Giovanni Simeone e Olivier Giroud con la quota di 7 sono i giocatori indiziati a segnare il primo gol dell'incontro. Li seguono Rafal Leao e Kvaratskhelia a 7,50.