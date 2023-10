La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della gara contro l'Hellas Verona. Per questo match, Massimiliano Allegri ha ancora diverse assenze in difesa e a centrocampo. Per quanto riguarda la mediana il problema sussisterà almeno fino al mercato di gennaio visto che Nicolo Fagioli e Paul Pogba saranno assenti per il resto della stagione. Per quanto riguarda la difesa, invece, Danilo e Alex Sandro non hanno ancora ripreso a lavorare in gruppo. Il numero 6 juventino ha come obiettivo quello di tornare contro la Fiorentina.

Per la gara contro l’Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha un grande dubbio legato all’attacco: “Chiesa e Vlahovic titolari? Non ho ancora deciso, domani (28 ottobre ndr) ho la rifinitura e poi decido”. Dunque, solo nelle prossime ore, la Juventus risolverà il dubbio sulla coppia che guiderà l’attacco.

Allegri carica la Juventus

La Juventus, in caso di vittoria contro l’Hellas Verona, andrebbe in testa alla classifica di Serie A, almeno per una notte. Massimiliano Allegri, alla vigilia di questa gara, ha voluto caricare la sua squadra: “Noi dobbiamo giocare le partite mettendoci al pari degli avversari, così possiamo avere dei vantaggi a livello di qualità tecniche”. Dunque, i bianconeri dovranno avere massima concentrazione per dare seguito alla bella vittoria ottenuta contro il Milan.

Allegri si è anche soffermato sugli obiettivi stagionali: “Bisogna avere chiaro che l'obiettivo è entrare nelle prime quattro per giocare la Champions. Poi le valutazioni le faremo a fine stagione”. Allegri ha sottolineato che nessuno in casa Juventus respinge la parola scudetto ma adesso è tempo di restare focalizzati sulla corsa alla Champions.

Dopodiché sarà solo il proseguito del campionato a poter dire se i bianconeri potranno ambire a qualcosa in più.

Dubbi in casa Juventus

Per la gara contro l’Hellas Verona, in casa Juventus ci sono ancora diversi dubbi di formazione e il rebus più grande riguarda l’attacco. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono a disposizione.

Ma Massimiliano Allegri non ha ancora deciso se schierarli dal primo minuto. Il bomber serbo è più avanti di condizione poiché è rientrato prima, mentre il numero 7 bianconero è stato fermo per quasi tre settimane. Chiesa, però, ha lavorato bene in settimana come ha spiegato lo stesso tecnico livornese. Un altro dubbio di formazione riguarda la corsia di sinistra come ha rivelato Allegri in conferenza stampa: “Cambiaso o Kostic? Ho un dubbio tra i due, anche se Iling sta decisamente meglio però ho un dubbio fra i due“.