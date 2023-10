Durante l’inaugurazione del Trophies Temple al JMuseum di Torino il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e John Elkann sono apparsi uniti e in sintonia. L’intesa tra il tecnico è piuttosto evidente e i due sono rimasti a parlare davanti ai trofei degli scudetti per diversi minuti. Elkann nel suo discorso introduttivo ha anche elogiato pubblicamente Allegri: “Il nostro mister ha contribuito a riempire questa stanza e contiamo su di lui perché continui a farlo”.

Elkann punta su Allegri

Nel novembre 2022, la Juventus è stata travolta da una tempesta giudiziaria e in quel momento John Elkann ha affidato tutto a Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è diventato il responsabile dell’area sportiva nel momento più duro del club. Passata la "tempesta", la proprietà ha confermato Allegri e per rendergli i compiti meno gravosi ha inserito nel management una figura come Cristiano Giuntoli. Il legame tra il tecnico livornese e John Elkann è sempre stato solido e l'imprenditore ha spesso elogiato il lavoro dell’allenatore. Anche in occasione dell’inaugurazione del Trophies Temple non sono mancati gli attestati di stima.

Intanto Elkann, nel suo discorso, ha indicato come uno dei suoi trofei preferiti lo scudetto della stagione 2016/2017 ovvero il sesto dei nove vinti di fila e quell'anno la squadra era allenata da Massimiliano Allegri.

L'inaugurazione del Trophies Temple

In queste ore, la Juventus sta celebrando i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con diversi eventi. Il primo appuntamento si è tenuto al JMuseum dove c’è stata l’inaugurazione del nuovo Trophies Temple. La sala trofei del museo bianconero è stata aperta alla presenza di John Elkann, Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri.

Erano presenti anche Paolo Montero, tecnico dell’Under 19, Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women e l’ex giocatore e ora dirigente Gianluca Pessotto.

Festa con le leggende bianconere

In casa Juventus continuano i festeggiamenti per i 100 anni della proprietà della famiglia Agnelli. Infatti, questa sera 10 ottobre, si terrà una grande festa aperta al pubblico al Pala Alpitour di Torino.

L'evento Together Black and White show vedrà le più grandi leggende della Juventus. In campo si vedranno tra gli altri Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, Mario Mandzukic e Michel Platini. Ma ci saranno molti altri ex campioni che si daranno battaglia.

Padrone di casa ovviamente sarà John Elkann che intanto ha la volontà di riportare la Juventus in alto, come ha affermato nelle scorse ore: “Questo è un importante momento e sono contento di poterlo condividere e adesso prepariamoci per il futuro".