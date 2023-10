La Juventus starebbe valutando la rescissione del contratto di Paul Pogba, il che potrebbe consentire al club di risparmiare una trentina di milioni di euro. La positività dopo le contro analisi al Dhea (e non al testosterone) ha condotto la società bianconera ad inviare una comunicazione al francese per informarlo dell'abbassamento dello stipendio al minimo salariale (2000 euro circa al mese), ecco che adesso si pone il problema di sostituirlo.

Al riguardo piace Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della nazionale della Danimarca, attualmente considerato una riserva nella squadra inglese.

La Juventus valuterebbe la rescissione contrattuale di Pogba: possibile sostituto Hojbjerg

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando come sostituto di Pogba il centrocampista del Tottenham Hojbjerg. Nonostante un limitato impiego sin qui per lui, appare difficile pensare ad una sua partenza dato che Sarr e Bissouma, altri due elementi della rosa della squadra di Premier League, saranno impegnati nella Coppa d'Africa per almeno un mese ad inizio 2024.

Perdere un altro calciatore nella mediana sarebbe dunque rischioso per il club inglese che valuterà proposte della Juventus soltanto in caso di offerte da almeno 30 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo del calciatore: non verranno dunque prese in considerazione opzioni di prestito, neanche con diritto di riscatto in favore.

Il mercato della Juventus

La società bianconera valuta anche delle alternativa a Hojbjerg. A tal riguardo nel recente Calciomercato estivo il club della Ffmiglia Agnelli ha seguito molto da vicino Habib Diarra dello Strasburgo ma il club francese ha deciso di confermarlo per almeno un'altra stagione.

Altro giocatore che piace alla Juventus e che è protagonista nel campionato francese è Khephren Thuram, in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Nizza.

Cristiano Giuntoli avrebbe inserito nel proprio taccuino anche il nome di Lazar Samardzic, che per 25-30 milioni di euro potrebbe essere prelevato dal Friuli (è di proprietà dell'Udinese) e portato a Torino.

La società bianconera valuta anche rinforzi per il settore difensivo, in particolar modo per la fascia destra. A tal riguardo come alternativa a Timothy Weah piace l'esterno del Galatasaray Sacha Boey: il francese ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro circa.