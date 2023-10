Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinforzare nelle prossime sessioni di Calciomercato è la difesa. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi non sono più giovanissimi, mentre Matteo Darmian ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non si parla ancora di rinnovo. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno alla ricerca di profili giovani e di grande prospettiva. Tra quelli che piacciono maggiormente ci sarebbe Radu Dragusin, che bene sta facendo con la maglia del Genoa in questa prima parte della stagione, dimostrando di poter giocare sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre.

Il Napoli potrebbe intanto essere grande protagonista nelle prossima sessione di mercato, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. Uno dei nomi finiti in orbita azzurra sarebbe quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che l'Arsenal sarebbe pronto a lasciar partire.

Inter su Dragusin

L'Inter è alla ricerca di un difensore giovane e di prospettiva, che non sia titolare ma che sappia farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Il nome che piacerebbe maggiormente alla società nerazzurra è quello di Radu Dragusin, che sta facendo molto bene in questa prima parte della stagione e anche sabato ha saputo limitare gli attacchi del Milan, guidati soprattutto da Rafael Leao e Olivier Giroud nel secondo tempo.

Il centrale rumeno è stato riscattato dalla Juventus questa estate per poco più di 5 milioni di euro e chissà che non possa rappresentare un rimpianto per i bianconeri. Il club meneghino si sta muovendo con largo anticipo per bruciare la concorrenza e, soprattutto, per evitare che il prezzo possa lievitare alle stelle nei prossimi mesi.

Difficile che il classe 2002 possa essere ceduto a stagione in corso, a gennaio, ma il discorso è diverso per la prossima estate. La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo senso occhio all'inserimento del cartellino di Lucien Agoumé, valutato cinque milioni, oltre a un conguaglio che potrebbe anche essere alzato a 6-7 milioni di euro.

Gabriel Jesus proposto al Napoli

Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in attacco nei prossimi mesi dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Uno dei nomi finiti in orbita azzurra è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal. I Gunners, infatti, sarebbero pronti a sacrificare il classe 1997 pur di arrivare a quello che definiscono il loro sogno di mercato. Si tratta di Victor Osimhen, che sembrerebbe essere alla fine di un ciclo all'ombra del Vesuvio. L'idea del club inglese, dunque, sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Gabriel Jesus e un conguaglio economico tra i 50 e i 60 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà per convincere Aurelio De Laurentiis, o se quest'ultimo chiederà solo cash, o in alternativa un conguaglio economico più alto, che si avvicini ai 90 milioni di euro.