La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Il nome nuovo che circola dalle parti di Torino al riguardo è quello di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2024. Gli ultimi aggiornamenti raccontano come il Ds Cristiano Giuntoli, che ha già avuto il polacco nella propria squadra durante gli anni di Napoli, avrebbe già contattato l'entourage della mezzala che al momento però non sarebbe intenzionata a rispondere alla chiamata del suo ex dirigente.

Zielinski potrebbe approdare alla Juventus dalla stagione 2024-2025

Giocatore totale e centrocampista moderno in grado di fare tutto in mezzo al campo, attaccare, fornire assist ai compagni, andare in gol, difendere e all'occorrenza posizionarsi nelle linee di passaggio avversarie chiudendo gli spazi, la mezzala polacca non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2024 e a questo punto non è chiaro se un prolungamento si avrà mai.

Da qui l'interesse di Cristiano Giuntoli, che complici la defezione di Paul Pogba - in attesa di giudizio perchè risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e Nicolò Fagioli - squalificato dalla giustizia sportiva per 7 mesi per il caso scommesse illegali - è chiamato a rifare il look al centrocampo della Juventus.

Samardzic, Thuram e Diarra gli altri profili monitorati a Torino

Quello di Khephren Thuram del Nizza è da sempre il nome che intriga di più dalle parti della Continassa: costa tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei in circolazione, la società ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus sarà ad un solo anno dalla scadenza fissata per giugno 2025.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Ne costa invece 25 Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera ed è proprio il serbo al momento il principale indiziato ad approdare a Torino.

Le ultime news raccontano di un contatto già avvenuto tra l'entourage del calciatore e lo staff di Giuntoli, che sarebbe pronto ad offrire all'Udinese già per gennaio un prestito con diritto di riscatto.