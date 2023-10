Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus a gennaio potrebbe attingere dal campionato francese per potenziare il centrocampo: piacerebbero infatti Youssouf Fofana del Monaco, Rayan Cherki del Lione e Khephren Thuram del Nizza. Inoltre il club bianconero starebbe valutando il nome di Jadon Sancho, attaccante esterno che il Manchester United potrebbe girare in prestito nella prossima finestra di riparazione invernale.

Juventus, il prossimo rinforzo a centrocampo arriverebbe dalla Francia: Fofana, Cherki e Thuram le idee di Giuntoli

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe osservando in maniera particolare la Francia come paese da cui attingere per acquisire un centrocampista che la società bianconera dovrebbe aggiungere nel Calciomercato di gennaio.

Sono diverse le opzioni vagliate dal dirigente toscano tra cui ci sarebbero i nomi di Youssouf Fofana, Rayan Cherki e Khephren Thuram.

Il primo attualmente si trova in forza al Monaco a cui è legato contrattualmente fino al giugno del 2024. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante se si considera che Fofana potenzialmente potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Il secondo nome è quello di Cherki, trequartista di origini algerine capace di trasformarsi al momento del bisogno in un esterno per entrambe le fasce: il giocatore ha un contratto che scadrà nel 2025 con il Lione, fatto che renderebbe forte in sede di contrattazione la società transalpina.

Infine, per quanto riguarda il profilo di Khephren Thuram, il mediano del Nizza apparirebbe il profilo più complicato da raggiungere per la Juventus: il figlio d'arte dell'ex difensore Lilian, oltre ad avere una valutazione da 40 milioni di euro, avrebbe attratto anche l'attenzione di diversi club come ad esempio l'Inter.

La Juventus in ogni caso terrebbe anche altre strade aperte per il centrocampo e tra i nomi osservati ci sarebbe anche Dani Olmo che il Lipsia valuta 40 milioni di euro.

Juventus: lo United apre al prestito di Sancho, i bianconeri ci pensano per gennaio

La Juventus, oltre a un centrocampista centrale, valuterebbe l'innesto anche di un esterno offensivo a gennaio e starebbe pensando a Jadon Sancho. L'attaccante britannico del Manchester United, dopo aver discusso con il suo allenatore Ten Hag, ora si trova ai margini della rosa e secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, i "Red Devils" avrebbero aperto a un prestito nella sessione invernale. Lo United sarebbe disposto a pagare parte dell'ingaggio di Sancho, facilitandone quindi l'uscita.