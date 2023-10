Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus starebbe pensando al nome di Jadon Sancho per gennaio, esterno offensivo del Manchester United finito fuori rosa per una discussione pubblica avuta con il tecnico olandese Ten Hag. Inoltre, stando a quanto riferito a Sky Sport da Gianluca Di Marzio, il club bianconero potrebbe acquisire una mezz'ala nella prossima sessione di riparazione invernale.

Lo United non reintegra Sancho, la Juventus lo vorrebbe prendere a gennaio in prestito

La Juventus per gennaio starebbe pensando ad un rinforzo sugli esterni e monitorerebbe con interesse quanto sta accadendo in quel di Manchester tra lo United e Jadon Sancho.

L'attaccante inglese si trova attualmente ai margini della rosa britannica a causa di un battibecco avuto con il manager dei "Red Devils" Ten Hag: quest'ultimo, nel post gara del match perso per 3 a 1 contro l'Arsenal, aveva giustificato la mancata convocazione di Sancho tra i calciatori in panchina sottolineando come il classe 2000 si fosse allenato male nel corso della settimana. L'esterno inglese, piccato dalle parole del tecnico ex Ajax, aveva poi risposto sul proprio profilo Instagram respingendo in toto le accuse. A questo punto è dunque seguita l'esclusione di Sancho dalla rosa del Manchester United che ad oggi valuterebbe proposte per la sua cessione. Qui appunto entrerebbe in gioco la Juventus, che come già detto, avrebbe intenzione di intavolare una trattativa con i "Red Devils" per Sancho basata sul prestito secco con eventuale obbligo di riscatto da decidere a fine stagione e parte dell'ingaggio pagato dallo stesso club inglese.

Da quello che filtra però lo United, che solo nel 2021 aveva investito circa 85 milioni di euro per prelevare Sancho dal Borussia Dortmund, difficilmente potrebbe accettare una soluzione cosi svantaggiosa. La società inglese al contrario, accetterebbe una proposta più risolutiva e che prevedrebbe per la cessione di Sancho l'incasso di una somma vicina ai 60 milioni di euro.

Juventus, Di Marzio conferma: 'I bianconeri a gennaio dovrebbero andare sul mercato per una mezz'ala'

Oltre ad un esterno, per gennaio la Juventus vorrebbe aggiungere anche un centrocampista alla propria rosa e secondo l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di marzio, l'obiettivo della società bianconera sarebbe l'acquisizione di una mezz'ala: "C’è condivisione tra Allegri e i dirigenti per andare sul mercato per una mezzala, poi di che tipo e che costi si capirà nei prossimi 3 mesi.

Un centrocampista la Juve andrà a prenderlo, diventa una necessità con l’assenza di Pogba". A conferma di questo, arriverebbero voci di un forte interesse della Juventus per il nome di Khephren Thuram del Nizza sul quale si potrebbe scatenare un braccio di ferro con l'Inter.