In caso di rescissione contrattuale con Paul Pogba, come risaputo al centro di un caso di doping, la Juventus potrebbe risparmiare circa 30 milioni di euro che potrebbero essere re-investiti nell'acquisto del sostituto: in cima alla lista ci sarebbero Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham e quello Khephren Thuram del Nizza. Il club inoltre non avrebbe abbandonato del tutto la pista che conduce a Domenico Berardi del Sassuolo.

La Juventus potrebbe acquistare Berardi e Thuram a gennaio

Non solo il risparmio sull'ingaggio di Pogba - che già adesso percepisce il minimo salariale, circa 2mila euro al mese in luogo degli 8 milioni l'anno previsti dall'accordo firmato all'epoca del suo ritorno in bianconero -, a contribuire infatti al mercato di gennaio ci sarà anche una parte dei 200 milioni di euro recentemente stanziati dalla proprietà bianconera per aumentare il capitale a disposizione del club.

Hojbjerg del Tottenham costa 30 milioni e stando agli ultimi rumors sarebbe in pole per il post Pogba ma anche Thuram del Nizza, fratello di Marcus che vale circa 40 milioni, avrebbe parecchi estimatori alla Continassa.

Le due trattative non si preannuncino semplici: a gennaio il Tottenham perderà Bissouma e Sarr per la Coppa d'Africa, difficile dunque che possa privarsi di un ulteriore elemento in mezzo al campo se non a fronte di un'offerta particolarmente importante. Discorso simile ma al tempo stesso diverso per il fratello dell'attaccante dell'Inter, che costa già basicamente una cifra particolarmente importante specie se si considera che Cristiano Giuntoli starebbe riflettendo su contemporanei investimenti anche in attacco.

La Juventus vuole ancora Berardi

Lo stesso Ds neroverde Giovanni Carnevali ha evidenziato come nel calcio non si possa mai dare nulla per scontato, ecco che la Juventus potrebbe tornare a farsi sotto a gennaio per Domenico Berardi, protagonista di uno straordinario inizio di campionato con il Sassuolo.

L'esterno mancino costa sempre 30 milioni di euro, i bianconeri potrebbero così proporre un'offerta adeguata alla valutazione che ne fanno gli emiliani aggiungendo magari una contropartita tecnica che potrebbe essere rappresentata da Illing-Junior che sta trovando pochissimo spazio a causa della concorrenza di Andrea Cambiaso e Filip Kostic.

Da non escludere infine che il club valuti anche un rinforzo sulla destra dove al momento c'è solo Weah in rosa: il nome in pole in questo caso è sempre quello di Sacha Boey del Galatasaray.