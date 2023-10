L'Inter ha dimostrato negli ultimi anni di saper lavorare molto bene sia per quanto riguarda il mercato in entrata sia per quello in uscita. I nerazzurri hanno sacrificato elementi importanti ma i dirigenti li hanno sostituiti molto bene, mantenendo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sempre competitiva, come dimostra la finale di Champions League raggiunta lo scorso anno. Anche nei prossimi mesi non è da escludere un sacrificio importante per finanziare gli eventuali acquisti e uno dei nomi che piacerebbe maggiormente ai top club europei è quello di Nicolò Barella, ormai considerato uno dei migliori centrocampisti europei dopo aver vinto anche l'Europeo con la maglia della Nazionale.

Su Barella nello specifico, avrebbe messo gli occhi il Manchester United.

Anche la Roma ha cominciato a lavorare in prospettiva futura. La priorità sarà quella di provare a riscattare Romelu Lukaku, che ha una media di un gol a partita in questa prima parte di stagione. I giallorossi ne stanno parlando con il Chelsea, che vogliono liberarsi di un calciatore che non rientra più nei piani del club da tempo, come dimostra il fatto che sia stato ceduto in prestito negli ultimi anni.

Manchester United su Barella

Il Manchester United sta faticando non poco in questa prima parte della stagione, come dimostra il decimo posto in Premier League con 12 punti, a meno otto dal primato. I Red Devils sono pronti ad un'altra rivoluzione sul mercato, in particolar modo a centrocampo, e il grande obiettivo risponderebbe al nome di Nicolò Barella.

Il centrocampista dell'Inter non è partito benissimo quest'anno, con un solo assist nelle prime otto partite e delle prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative.

Per questo motivo, dinanzi ad una proposta fuori mercato la società nerazzurra potrebbe pensare di sacrificare il classe 1997. Una proposta che, comunque, dovrà essere superiore ai 90 milioni di euro, che farebbe anche realizzare una plusvalenza monstre avendo acquistato il giocatore dal Cagliari per quasi 40 milioni di euro nel 2019.

La Roma punta al riscatto di Lukaku

La Roma avrebbe cominciato a discutere del Chelsea per capire quali sono i margini per arrivare al riscatto di Romelu Lukaku. Affare tutt'altro che semplice, ma non impossibile nonostante gli alti costi dell'operazione. I Blues, infatti, vogliono cedere il centravanti belga per almeno 35 milioni di euro avendolo acquistato nel 2021 per 110 milioni di euro. Non è da escludere che le due società possano intavolare uno scambio con Tammy Abraham che tornerebbe a Londra, con un conguaglio intorno ai 10 milioni di euro a favore del club inglese.