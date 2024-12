Sta facendo discutere l'ultima esultanza polemica di Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Atalanta che con il suo gol nel pomeriggio ha regalato alla Dea la decima vittoria consecutiva in campionato. Anche il tecnico dei bergamaschi Giampiero Gasperini ha criticato l'esterno ex Galatasaray, accusandolo di incendiare le tifoseria avversaria ad ogni rete messa a segno. Il riferimento dell'allenatore piemontese va anche alle polemiche che si sono generate due settimane fa a Roma.

Nicolò Zaniolo esulta provocando i tifosi del Cagliari e fa infuriare Gasperini: 'Non è tollerabile che incendi le tifoserie avversarie'

Nicolò Zaniolo ha regalato la vittoria all'Atalanta sul campo del Cagliari, firmando il gol dell'1 a 0 per i bergamaschi. L'ex Galatasaray per festeggiare la rete ha poi esultato in maniera piuttosto scomposta, quasi a mò di sfida nei confronti del pubblico sardo. Una scelta che non è assolutamente piaciuta al tecnico Giampiero Gasperini che in conferenza stampa ha ripreso il suo giocatore tuonando: "Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio".

Quello di provocare la tifoseria avversaria sembra dunque essere un vizio ricorrente per Zaniolo che meno di due settimane fa era stato protagonista di una lunga polemica per l'esultanza avuta all'Olimpico e nei confronti della Roma, sua ex squadra con la quale aveva avuto un addio piuttosto turbolento.

Gasperini in conferenza ha poi parlato delle possibilità di poter vincere lo scudetto quest'anno con l'Atalanta: "Una fetta di squadra non è pronta.

Non siamo pronti con tutti per arrivare a obiettivi importanti, serve che gli altri si facciano trainare da chi è già pronto".

Zaniolo provoca, i social rispondono: 'Non vanno bene le sue esultanze, sono sleali e dimostrano quanto è immaturo'

Il comportamento di Zaniolo e la successiva polemica sta catturando l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Non vanno per niente bene le esultanze di Zaniolo, sono provocatorie, irrispettose, sleali; dimostrano quanto sia lontano da essere maturo come uomo.

Credo che sia destinato a non riuscire a compiere il passo evolutivo lungo l'itinere esistenziale" scrive un utente di X. Un altro aggiunge tra il serio ed il faceto: "Zaniolo riesce nell’impresa di diventare antipatico ed essere fischiato da qualsiasi tifoseria". Infine un utente va in controtendenza e scrive dell'attaccante: "Lo odiano tutti, lo discriminano tutti, lo provocano tutti, cercano costantemente di metterlo in cattiva luce, ma a suon di goal e con la sua classe straripante mette tutti a tacere. Una calciatore titanico, di un altro tempo Zaniolo".