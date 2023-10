Secondo le ultime di mercato, la Juventus avrebbe rifiutato un eventuale passaggio di Leonardo Spinazzola in bianconero a gennaio per concentrarsi sulla trattativa con il Toronto per il ritorno di Federico Bernardeschi. Inoltre il club piemontese valuterebbe per rinforzare il centrocampo anche il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, mediano danese che il Tottenham potrebbe cedere per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, la società bianconera avrebbe detto no a Spinazzola per gennaio e punterebbe Bernardeschi

La Juventus starebbe sondando il mercato per cercare un rinforzo da posizionare sulle fasce e secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero avrebbe rifiutato l'auto candidatura di Leonardo Spinazzola.

Il fluidificante della Roma andrà in scadenza di contratto con i giallorossi al termine della stagione in corso e per questo motivo il suo entourage si sarebbe messo in contatto con la società piemontese per offrire il proprio assistito già dalla prossima sessione di rafforzamento invernale. La Juve, avrebbe dunque respinto al mittente la proposta degli agenti di Spinazzola e dietro a questa scelta ci sarebbe un altro calciatore che i bianconeri tratterebbero ormai da giorni, Federico Bernardeschi. L'ex bianconero, attualmente in forza al Toronto, sarebbe l'ultima idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che vorrebbe riportarlo a Torino nella finestra di rafforzamento invernale tramite la formula del prestito secco.

Le due società starebbero dunque trattando per il passaggio del classe '94 a titolo temporaneo e la volontà dello stesso Bernardeschi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell'operazione: il giocatore toscano, vorrebbe infatti tornare in Italia fondamentalmente per farsi notare dal CT Luciano Spalletti e giocarsi con gli altri giocatori del suo reparto una chance di essere convocato per Euro 2024.

Juventus, anche per il centrocampo i bianconeri cercherebbero un rinforzo: Hojbjerg resterebbe il preferito

La Juventus per gennaio cercherebbe anche un rinforzo a centrocampo, specie dopo la doppia squalifica subita da Pogba e Fagioli ed il nome preferito che i bianconeri seguirebbero resterebbe quello di Pierre-Emile Hojbjerg, Il mediano del Tottenham piacerebbe da tempo alla "Vecchia Signora" e a conferma di questo un osservatore della società piemontese sarebbe stato avvistato nella partita giocata dal classe '95 con la sua nazionale danese contro il Kazakistan.

L'ostacolo più grande da superare nell'eventuale trattativa con gli "Spurs" per la Juventus resterebbe il costo del cartellino di Hojbjerg, valutato attualmente dalla società inglese circa 30 milioni di euro.