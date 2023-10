La Juventus starebbe valutando diversi centrocampisti per gennaio, fra cui Kalvin Phillips del Manchester City. Il giocatore ex Leeds è attualmente un'alternativa ai titolari con la squadra inglese e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale in prestito, anche per raccogliere minutaggio in previsione dell'Europeo. Attualmente è parte integrante della nazionale inglese, ma se dovesse giocare poco nella seconda parte di stagione rischierebbe di non essere convocato per la massima competizione europea per nazionali.

La Juve valuterebbe l'arrivo di Phillips in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'arrivo in prestito del centrocampista Kalvin Phillips a gennaio. Si tratta di un mediano abile nell'impostazione di gioco.

Il giocatore inglese ha una storia calcistica che inizia nelle giovanili del Leeds United, dove ha militato per cinque anni, dal 2010 al 2015. A 20 anni, ha fatto il suo debutto in prima squadra nel campionato inglese. Nel corso della sua carriera, finora, ha disputato un totale di 234 presenze e 14 gol, un numero non indifferente considerando il suo ruolo di mediano difensivo.

Phillips è stato convocato in Nazionale inglese dal ct Gareth Southgate nel 2020, giocando il suo primo match da titolare nella Nations League contro la Danimarca.

Pur senza scendere in campo ha fatto parte della squadra inglese che è arrivata seconda all'Europeo del 2021, vinto dalla nazionale italiana. Sul giocatore del Manchester City ci sarebbe anche l'interesse di altre società inglesi.

Il resto del mercato bianconero

Per il centrocampo in vista del mercato di gennaio la Juventus valuta anche altri nomi fra cui quello del classe 2001 Khephren Thuram del Nizza e del classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo.

Si valutano rinforzi anche nel settore avanzato, a tal riguardo piace Domenico Berardi del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato vicino ai 30 milioni di euro. L'alternativa sarebbe Federico Bernardeschi del Toronto, che potrebbe tornare nella società bianconera in prestito gratuito fino a giugno con un diritto di riscatto.

Per quanto riguarda invece il calciomercato estivo la Juventus potrebbe rinforzare le fasce difensive, piacciono Lucas Vazquez del Real Madrid e Sergi Roberto del Barcellona, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a fine giugno.