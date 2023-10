In casa Juventus continua a tenere banco il nome di Rodrigo De Paul in chiave calcio mercato: l'argentino in forza all'Atletico Madrid potrebbe dunque lasciare i Colchoneros per trasferirsi a Torino ed andare così a rinforzare un reparto, il centrocampo, rimasto orfano in soli due mesi di campionato di ben due pedine, Paul Pogba sospeso dall'attività per doping e Nicolò Fagioli, fermato per 7 mesi dalla giustizia sportiva per il coinvolgimento nel caso scommesse illegali.

De Paul potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Se da un lato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Rodrigo De Paul dall'altro l'Atletico potrebbe fornire l'assist decisivo a Cristiano Giuntoli dato che starebbe pensando di acquisire Fabian Ruiz dal PSG: l'arrivo dell'ex Napoli consentirebbe maggiore serenità nel gestire la possibile cessione dell'argentino che sotto la guida di Diego Simeone non si è mai veramente imposto nelle gerarchie.

Giuntoli starebbe pensando di offrire un prestito con diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni di euro e potrebbe farsi sotto già nella sessione invernale di Calciomercato, quando sarà necessario restaurare una mediana, quella bianconera, che ad oggi manca di qualità e di alternative ai titolari. Le caratteristiche di De Paul appaiono perfette per le esigenze di Massimiliano Allegri, che ama i calciatori fisici e muscolari in grado di andare in gol ma anche di spezzare le trame di gioco avversarie.

Samardzic o in coppia all'argentino o come alternativa

L'altro profilo che si continua a seguire con grande insistenza in casa bianconera è quello di Lazar Samardzic dell'Udinese, in merito al quale Giuntoli starebbe pensando di proporre un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18.

Diritto che potrebbe diventare obbligo nel caso la Juventus centrasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Non è ancora chiaro se la dirigenza bianconera stia pensando all'argentino e al serbo in combinato o in alternativa, quel che è certo è che il club avrebbe bisogno di almeno due innesti in mezzo al campo dato che oltre a Locatelli, Rabiot e McKennie come soluzioni dalla panchina ad oggi ci sono soltanto Miretti e Nicolussi Caviglia, decisamente troppo poco.

Più defilati, ma sempre nei pensieri del club, Thuram del Nizza e Diarra dello Strasburgo, in merito ai quali tuttavia dalle parti della Continassa si teme l'avvio di un'asta a livello europeo.