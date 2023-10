Il giornale sportivo Tuttosport riporta che la Juventus starebbe intensificando i legami l'Arabia Saudita. Questa stretta relazione fra la società bianconera e la nazione asiatica potrebbe avere un impatto su varie aree, inclusi i discorsi riguardo allo sponsor principale sulle maglie bianconere, considerando che l'intesa contrattuale con Jeep è in scadenza a fine della stagione.

La Primavera della Juve impegnata nel torneo Al Abtal, possibile segnale di sinergia con l'Arabia Saudita

Uno dei segnali evidenti di questa crescente collaborazione con l'Arabia Saudita da parte della Juventus sarebbe emerso tramite il settore giovanile della società bianconera.

La Primavera, guidata dal tecnico Montero, ha fatto il suo esordio nell'Al Abtal, un torneo itinerante dedicato alle squadre Under 19 e sponsorizzato direttamente dalla Federcalcio e dal Ministero dello Sport sauditi. Questa competizione mira a sviluppare una nuova generazione di talenti locali nell'Arabia Saudita.

Il torneo coinvolge quattro gironi, ognuno composto da quattro società europee e una selezione dei Future Falcons, che rappresenta l'Accademia centrale per lo sviluppo giovanile della Federcalcio dell'Arabia Saudita. Tra le squadre partecipanti, spiccano società importanti come il Real Madrid vincitore dell'ultima edizione, e il Benfica, noto per il suo prolifico vivaio giovanile con quattro finali di Youth League disputate negli ultimi dieci anni.

Un aspetto interessante del torneo è la modalità di svolgimento, in cui le squadre si sfidano in diversi campi designati volontariamente. Anche il centro sportivo di Vinovo, sede degli allenamenti della Juventus under 19, sarà una delle sedi della competizione.

Le indiscrezioni di mercato su Alex Sandro, Allegri e Pogba

L'arrivo dell'Arabia Saudita nel mercato del calcio europeo durante l'estate ha destato molto interesse, ma ha avuto un impatto limitato, anche se ha riguardato molto la Juventus.

Basti pensare alle indiscrezioni di mercato su una possibile partenza di Alex Sandro o all'interesse per Massimiliano Allegri, che ha poi deciso di rimanere nella società bianconera non accettando offerte importante da società arabe.

L'unico contatto concreto è avvenuto all'inizio di luglio, quando il centrocampista Paul Pogba ha effettuato una visita improvvisa a Gedda, secondo alcuni giornali sportivi per esaminare le strutture di allenamento dell'Al Ittihad, una società saudita.

Tuttavia, al momento, non si è definito alcun trasferimento, ma questo evento potrebbe aver rappresentato un primo passo verso un futuro incerto per il francese, soprattutto in considerazione della sua positività al test antidoping e alla conseguente squalifica del giocatore.