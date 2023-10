La Juventus sarebbe interessata all'argentino Juan Foyth come possibile rinforzo nella prossima sessione invernale di mercato. Attualmente, Foyth gioca per il Villarreal in Spagna e il suo contratto è in scadenza nel 2026. La Juventus sarebbe disposta a investire circa 20 milioni di euro per portarlo in Italia.

Il nazionale dell'Argentina Foyth è un giocatore versatile che può giocare sia il ruolo di difensore laterale destro che centrale, ed è anche in grado di giocare in mezzo al campo. Questa versatilità potrebbe renderlo un rinforzo prezioso per l'allenatore della Juventus.

Dopo l'esperienza professionale al Tottenham si è trasferito al Villareal diventando un riferimento della squadra spagnola.

Il giocatore Foyth è cresciuto nell'Estudiantes, in Argentina

La storia di Juan Foyth è particolare, poiché nonostante sia cresciuto nelle giovanili dell'Estudiantes in Argentina, ha trascorso gran parte della sua carriera da professionista in Europa. Ha fatto il suo esordio in prima squadra all'età di 18 anni grazie all'ex calciatore Nelson Vivas. Successivamente, è stato acquistato dal Tottenham per una cifra considerevole, circa 13 milioni di euro, nonostante avesse poche partite all'attivo e fosse giovanissimo, il che è abbastanza inusuale per un difensore.

Nelle giovanili dell'Estudiantes, Foyth ha cambiato più volte ruolo, ma alla fine ha abbracciato la posizione di difensore centrale.

Il giocatore della nazionale argentina è noto per la sua versatilità, poiché può anche giocare come terzino. Ha una buona tecnica con il pallone e una grande fiducia nelle sue abilità, ma talvolta questa stessa fiducia lo ha portato a commettere errori in zone di campo critiche. Tuttavia, la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di uscire dalla pressione sono aspetti che si notano quando gioca.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe rinforzi importanti a gennaio anche per quanto riguarda il centrocampo. A tal riguardo sono due i giocatori seguiti dalla società bianconera che stanno disputando una stagione da protagonisti nelle rispettive società.

Parliamo di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo, e di Khephren Thuram.

Classe 2004 il primo si sta confermando anche in questa stagione e sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale. Lo stesso si può dire del giocatore del Nizza, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e che ha una valutazione di mercato di 40 milioni di euro.