La Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Mario Hermoso, centrale difensivo mancino dell'Atletico Madrid, che ha un contratto in scadenza a giugno. Il giocatore è al centro dell'attenzione dei bianconeri anche nell'ottica dell'addio di Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione e che difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società bianconera.

Mario Hermoso potrebbe approdare alla Juve dalla stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Mario Hermoso, centrale spagnolo dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto a giugno.

Il giocatore è attualmente titolare con Simeone in questo inizio di stagione, ma sarebbe pronto a una nuova esperienza professionale per il futuro e valuterebbe un approdo in una società prestigiosa come la Juventus.

Hermoso, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid (militando nella squadra Castilla), nel 2017 si era poi trasferito prima all'Espanyol e poi nel 2019 all'Atletico Madrid per una cifra di 25 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. Avendo ora il contratto in scadenza rappresenterebbe un rinforzo ideale per molte società europee, una su tutte la Juventus, che cerca un rinforzo difensivo in grado di agire sulla fascia sinistra.

La versatilità di Hermoso è una delle sue principali qualità, il che lo rende ideale per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il giocatore può infatti ricoprire il ruolo di centrale di sinistra in una difesa a tre o come centrale in una difesa a quattro, oltre a essere in grado di agire come terzino sinistro.

L'interesse dei bianconeri per Hermoso non è una novità, ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza rende questa trattativa di mercato ancora più attraente per la Juventus.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe pensando pure ad altri giocatori a parametro zero per la stagione 2024-2025. Sui media sportivi si parla ad esempio di Lucas Vazquez del Real Madrid e di Sergi Roberto del Barcellona.

Per il mercato di gennaio invece la società bianconera valuta un acquisto a centrocampo, alla luce delle lunghe assenze di Fagioli e di Pogba. Il preferito sarebbe il classe 2001 Khephren Thuram del Nizza, ma piace anche il classe 2004 Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.