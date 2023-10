La vittoria di ieri ottenuta dalla Juventus contro il Milan ha rilanciato le ambizioni della squadra bianconera che alla nona di campionato ha conquistato il terzo posto in classifica a sole due distanze dalla capolista Inter. Un dato, che se unito ad altre statistiche fanno della compagine guidata da Massimiliano Allegri una delle concorrenti più attrezzate per la vittoria dello scudetto.

Juventus, la vittoria col Milan fa alzare l'asticella ai bianconeri: ora Allegri può pensare allo scudetto

Nella serata di ieri la Juventus è riuscita ad imporsi per un secco 0 a 1 nei confronti del Milan grazie alla rete dell'ex Manuel Locatelli.

Una vittoria, quella ottenuta in trasferta dei bianconeri che proietta gli uomini di Massimiliano Allegri nella terza posizione in classifica ad una sola distanza proprio dal Milan ed appena a due punti dalla capolista Inter. È dunque doveroso, alla nona di campionato, cominciare a stilare alcuni dati che farebbero a tutti gli effetti della Juventus una contendente per lo scudetto 2023. Innanzitutto i bianconeri hanno ritrovato la famigerata quadratura in difesa che ha da sempre contraddistinto la forza di questa squadra, con appena 6 gol incassati su 9 partite disputate. Se si considera poi che 4 di questi, la Juventus li ha subiti nella trasferta di Sassuolo, si può facilmente intuire che nelle restati 8 gare, i bianconeri hanno subito appena due reti (una nel pareggio col Bologna per 1 a 1 e l'altra, indolore, nella vittoria con la Lazio per 3 a 1).

Un'altra statistica importante è quella relativa agli scontri diretti: la Juventus infatti ha già incontrato 3 potenziali rivali per le prime posizioni, il Milan, l'Atalanta e la Lazio ed ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio. Un rollino di marcia di assoluto livello avvalorato dal fatto che solo con gli uomini di Sarri la Juventus ha avuto il vantaggio di giocare tra le mura amiche.

Se si considera poi la statistica dei gol fatti, si può notare come i bianconeri abbiano segnato 15 reti finora, un dato che porta la squadra di Allegri al quinto posto delle formazioni più prolifiche in Serie A. Tuttavia, è doveroso sottolineare come i titolari del reparto offensivo, Vlahovic su tutti, siano rimasti ai box più del dovuto, rendendo questa statistica alterata da fattori extra campo.

Juventus, il fattore Europa può darti quello sprint in più

Infine è d'obbligo evidenziare come la Juventus avrà un vantaggio oggettivo dall'assenza di competizioni internazionali. Nelle prossime settimane le avversarie dirette avranno 5 match di cui due in Europa mentre la Juventus potrà concentrarsi unicamente sulle partite in casa contro l'Hellas Verona, attualmente quint'ultima in classifica ed il Cagliari fanalino di coda della Seria A e sulla scomoda trasferta con la Fiorentina, anch'essa coinvolta nelle gare di Conference League del giovedì' sera.