Nelle ultime ore Giuseppe Bozzo, agente sportivo e intermediario, sarebbe stato alla Continassa per un colloquio col Direttore Sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli: al centro del dialogo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, profili come quelli di Federico Bernardeschi e Alvaro Morata, che nell'attuale scacchiere tattico bianconero farebbero molto comodo a Massimiliano Allegri.

La Juventus potrebbe riportare a Torino Alvaro Morata e Federico Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque rinforzare il settore avanzato con Alvaro Morata già nel mercato di gennaio.

Lo spagnolo starebbe per rinnovare la propria intesa con l'Atletico Madrid (l'attuale accordo scade nel 2024) proprio per evitare una sua partenza a parametro zero, il costo del cartellino è di circa 20 milioni di euro: Allegri ha già avuto l'ex Real Madrid e Chelsea con se per 4 anni complessivi, un'esperienza lunga nel corso della quale il manager di Livorno ha apprezzato la duttilità tattica dello spagnolo che potrebbe agire in un attacco a 2 o largo in un tridente.

Discorso per certi versi simile per Federico Bernardeschi: anche lui è già stato a lungo a Torino, conosce l'ambiente e può giocare in almeno due ruoli (mezzala o esterno), il suo rientro avverrebbe in prestito (attualmente gioca col Toronto in Canada) e consentirebbe ad Allegri di avere una soluzione in più in mediana.

La sensazione tuttavia è che il cuore del mercato bianconero si snoderà attorno al centrocampo, settore che ha decisamente bisogno di rinforzi viste le assenze di Paul Pogba (che verrà squalificato per doping) e Nicolò Fagioli, fermato per 7 mesi dalla giustizia sportiva nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali.

E' Samardzic il prescelto di Giuntoli

Cinque milioni di euro per il prestito, 18 per il diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di qualificazione alla Champions League: questa la formula che Giuntoli avrebbe già proposto ai Pozzo per portare a Torino già a gennaio Lazar Samardzic dall'Udinese.

La Juventus starebbe lavorando anche su altri profili: uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro giocatore che piace e tanto è Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un costo di circa 20 milioni di euro. Giuntoli sfoglia la margherita alla ricerca della soluzione migliore per il club.