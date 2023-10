La Juventus sta già guardando alla stagione 2024-2025 allo scopo di intervenire sul mercato per migliorare ulteriormente la rosa. I dirigenti, oltre ai giovani di talento, sono alla ricerca di calciatori di esperienza che possano incrementare la qualità dell'organo.

Uno dei nomi accostati alla Juventus per il reparto difensivo, anche in previsione della probabile partenza di Alex Sandro (è in scadenza di contratto nel giugno del 2024) è quello di Nicolas Tagliafico, terzino e centrale argentino che è in scadenza di contratto con il Lione il 30 giugno 2025.

Tagliafico ha una valutazione di mercato che ruota intorno ai 10 milioni di euro ed è un giocatore che può adattarsi ad una difesa a quattro ma anche a tre. Nazionale argentino, è stato protagonista del mondiale vinto dall'Argentina nel 2022.

Tagliafico interessa alla Juventus per giugno 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe sostituire Alex Sandro con Nicolas Tagliafico. In scadenza di contratto nel giugno del 2025, la valutazione del difensore 31enne è di circa 10 milioni di euro. In quest'inizio di stagione Tagliafico ha collezionato in Ligue 1 otto gettoni di presenza, segnando una rete e fornendo un assist.

È uno dei punti di riferimento della nazionale argentina ma, in generale, il suo carisma gli ha consentito di ritagliarsi un ruolo di primo piano in tutte le squadre nelle quali ha militato.

Prima di trasferirsi al Lione nel 2022 ha giocato con l'Ajax per quattro stagioni dopo l'esperienza all'Independiente.

Ceduto all'Ajax per 4 milioni di euro, nel luglio del 2022 è passato al Lione per una somma simile. Essendo di piede sinistro, Tagliafico sarebbe molto utile alla Juventus perché permetterebbe a Danilo di ritornare nel suo ruolo originario, quello di centrale di destra.

Ha il passaporto italiano, quindi potrebbe essere tesserato da comunitario.

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e in attacco per gennaio

La Juventus potrebbe rinforzarsi con altri giocatori d'esperienza nel mercato estivo del 2024, tornando ad attingere dal mercato dei parametri zero. In quest'ottica sarebbero due i calciatori particolarmente seguiti dalla società bianconera, ovvero Lucas Vazquez del Real Madrid e Sergi Roberto del Barcellona.

Per quanto riguarda, invece, il Calciomercato invernale, si starebbero valutando nuovi innesti per centrocampo e attacco.

Piacciono Khéphren Thuram del Nizza (il cui cartellino costa intorno ai 40 milioni di euro), e Habib Diarra dello Strasburgo. Per il reparto offensivo c'è sempre interesse per Domenico Berardi del Sassuolo. L'alternativa sarebbe Federico Bernardeschi del Toronto che potrebbe tornare alla Juventus in prestito fino al termine della stagione.