Il calcio brasiliano continua a sfornare talenti di alto livello e uno degli elementi più promettenti al momento è Luis Guilherme del Palmeiras. Nato nel 2006, questo talentuoso trequartista ha attirato l'attenzione di numerose squadre europee. In particolare la Juventus e il Milan avrebbero già manifestato il proprio interesse per Luis Guilherme fin dai primi mesi del 2023. Tuttavia, finora non sono stati fatti passi concreti per portarlo in Italia, anche se recentemente la Juve avrebbe rinnovato il proprio interesse, almeno secondo quanto riportato dal portale 'fichajes.net'.

Il giocatore del Palmeiras Luis Guilherme piacerebbe a diverse società europee

Uno dei fattori che rendono questo trasferimento complesso è il fatto che Luis Guilherme con il Palmeiras ha firmato il suo primo contratto da professionista poco più di un anno fa, sottoscrivendolo fino al 2025. Tuttavia il suo sogno di giocare in Europa potrebbe avverarsi non appena compirà 18 anni, situazione che avverrà a febbraio 2024.

La concorrenza per aggiudicarsi le prestazioni di Luis Guilherme è in crescita, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Oltre alla Juventus, altri club di alto livello avrebbero mostrato interesse per il giovane talento, in particolare in Premier League, ad esempio nella scorsa primavera era stato accostato al Chelsea.

Inoltre c'è un aspetto che potrebbe influire notevolmente su questa trattativa: una clausola di rescissione da 55 milioni di euro inserita nel contratto tra il Palmeiras e il giocatore.

Le caratteristiche tecniche di Luis Guilherme

Con una statura di 175 centimetri, il giovane Luis Guilherme sta attirando l'attenzione di vari club grazie al suo talento offensivo e alla sua versatilità in campo.

Il trequartista può ricoprire vari ruoli nel settore avanzato, sia sulle fasce che al centro, anche se - a questa età - il suo ruolo ideale è probabilmente ancora in evoluzione.

In un'intervista rilasciata a Marca l'anno scorso, il giovane brasiliano aveva descritto così il proprio stile di gioco: "Sono un calciatore con una buona tecnica e molta velocità.

A mio favore ho anche il fatto di riuscire ad adattarmi in varie posizioni del settore avanzato, sulle fasce o al centro". Questa versatilità è sicuramente un punto di forza per Luis Guilherme, in quanto gli consente di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra in cui gioca.