Il Ds Cristiano Giuntoli starebbe pensando di portare a Torino Jurgen Klopp: è questa l'indiscrezione delle ultime ore che circola sulla Juventus e sulla sua futura guida tecnica.

Un'ipotesi va detto di realizzazione molto complessa, in primis per i costi, in secondo luogo perchè la Juventus un allenatore ce l'ha già: Massimiliano Allegri sarà in carico fino al 2025 con un ingaggio da 7 milioni netti l'anno più bonus, pensare ad una sua sostituzione prima del tempo appare molto complesso prelevando oltre tutto un allenatore con un così alto ingaggio (Klopp in Premier percepisce quasi 10 milioni di euro).

Allegri potrebbe essere sostituito da Klopp nella stagione 2024-2025

Klopp ha un contratto fino a giugno 2026 con il Liverpool: lavora per i Reds dal 2015 con cui ha vinto anche un Mondiale per Club ed una Champions League. Dopo otto anni alla guida del Liverpool, l'allenatore tedesco potrebbe decidere di accettare una nuova esperienza professionale in una società che deve ripartire con un progetto tecnico basato sulla valorizzazione di giovani talenti.

Di certo si tratterebbe di un investimento importante alla luce oltre tutto del cachet che percepisce anche l'attuale tecnico Massimiliano Allegri. L'allenatore tedesco ha dimostrato prima nel Borussia Dortmund e poi nel Liverpool di essere uno dei migliori del calcio europeo ma l'impressione è che il suo ciclo a Liverpool volga al termine.

Un cambio in panchina alla Continassa si consumerà soltanto se il tecnico livornese attualmente in carica non dovesse raggiungere i risultati sperati: l'obiettivo minimo è il quarto posto ma non è da escludere che la società possa comunque virare su una nuova guida qualora lo stile di gioco espresso dalla squadra non dovesse risultare soddisfacente o comunque l'inizio di qualcosa.

Ad Allegri la società chiede infatti di ottenere risultati ma anche di far crescere i tanti giovani in rosa, motivo per cui sarà decisivo capire non solo cosa verrà conquistato quest'anno ma come ci si arriverà.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Oltre a quello di Klopp la Juventus valuterebbe altri nomi per un eventuale post Allegri.

Piacciono anche Zinedine Zidane e Antonio Conte, attualmente senza panchina, ma anche profili più giovani come Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton, oltre all'allenatore del Monza Raffaele Palladino e all'ex Olympique Marsiglia Igor Tudor.

I candidati insomma non mancano, ad Allegri il compito di tenerli lontano da Torino.