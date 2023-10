La vittoria per 1 a 0 della Juventus ottenuta in trasferta con il Milan non placa i social bianconeri, con la diatriba interna dei tifosi che da una parte esaltano la squadra per essere a soli due punti dalla prima in classifica e dall'altra criticano il gioco poco propositivo di Allegri contro un avversario in inferiorità numerica dal primo tempo.

Juventus, la vittoria con il Milan non placa le polemiche sui social dei tifosi: 'Avete il coraggio di lamentarvi di Allegri?'

La Juventus ha festeggiato sui social la vittoria ottenuta nella serata di ieri con il Milan per 1 a 0.

Il post, pubblicato dalla società bianconera ha scatenato come di consueto una serie di repliche dei tifosi che si sono divisi tra coloro che hanno elogiato un trionfo di misura su un campo complicato come quello di San Siro e chi ha voluto comunque criticare il gioco poco proposito fatto dalla squadra di Allegri. Tra i messaggi, si leggono dunque supporter bianconeri che scrivono: "La Juve è questa. Se però vediamo la classifica siamo a due punti dalla prima con 6 gol subiti (di cui 4 presi col Sassuolo). La Juve non gioca bene siamo d accordo ma è solida e con l'obiettivo di rientrare in Champions (fondamentale a livello economico) ora servono i punti e non il gioco spumeggiante. Per cui non continuiamo a contestare ma a sostenere la squadra ed i ragazzi.

Forza Juve sempre", oppure: "I campioni mancano. La società è in grossa difficoltà. I punti arrivano quando si lotta da provinciale di lusso. Quello che davvero manca è il sostegno dei tifosi. Con troppi anni di vittorie abbiamo imbarcato migliaia di pseudo tifosi cui non basta vincere a San Siro, vogliono il gioco che non siamo in grado di fare".

Tra i tifosi c'è anche chi ha voluto difendere l'operato di Allegri puntando il dito sulle carenze tecniche della squadra: "Vincere a San Siro non è mai facile, farlo con una squadra così scarsa è ancora più difficile. Allegri conosce i limiti dell'organico e cerca di badare al sodo, cercando di cogliere il miglior risultato, avete il coraggio di lamentarvi?

" oppure : "Vedo molti commenti negativi, tutti esteti di calcio, eppure ne ho viste di squadre perdere con l'uomo in più! La realtà è che l'espulsione c'è stata al 40esimo, fino a quel momento il Milan, primo in classifica, aveva fatto un solo tiro con una gran parata di Schezny, la Juve 2 tiri fuori di poco, partita equilibrata come era nelle previsioni. Ma niente, il problema è Allegri".

Juventus, la contestazione ad Allegri non si placa: 'Squadra inguardabile ed allenatore che si arrabbia perché vuole difendersi'

In contrapposizione dei messaggi sopra elencati sono arrivati altrettanti post di tifosi non contenti della prestazione fatta dalla Juventus contro un Milan in inferiorità numerica.

Si leggono infatti messaggi di supporter come questo: "Che scempio in superiorità un altra squadra avrebbe fatto almeno 15 tiri senza fare toccare palla al Milan" o come questo: ""Partita brutta, Juve a tratti inguardabile figlia del suo allenatore che invece che attaccare con un uomo in più si arrabbia perché vuole difendersi. Weah ala d'attacco ridotto a terzino. No comment". C'è chi infine, paragona Allegri a Conte, scrivendo: "I giocatori che aveva Conte erano molto meno costosi e sconosciuti della rosa di Allegri ma a differenza di Conte Allegri non è in grado di gestire lo spogliatoio e neanche se stesso perché di allenatori ne sono passati alla Juventus e hanno fatto risultato senza chiedere giocatori costosi. Quindi è bene ricordare che non si vince con le sceneggiate ma con il lavoro e i fatti".