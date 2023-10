La Juventus, nella serata del 22 ottobre, ha vinto per 1-0 contro il Milan a San Siro. I bianconeri hanno sfruttato la superiorità numerica per l’espulsione di Thiaw e nella seconda frazione di gioco hanno trovato il gol vittoria con Manuel Locatelli. Nel finale di partita il tecnico Massimiliano Allegri è stato protagonista di un siparietto quando si è arrabbiato in modo veemente con la sua squadra: infatti Federico Chiesa, durante un’azione offensiva della Juventus, ha servito Fabio Miretti nonostante il compagno non fosse ben posizionato. L'allenatore livornese, dopo questa giocata del suo numero 7, ha perso le staffe e si è infuriato, lanciando via la giacca.

Successivamente Allegri si è arrabbiato per un’altra azione mal gestita dalla sua squadra e ha lanciato via anche la cravatta.

Le parole di Allegri dopo la partita

Al termine di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri si è presentato davanti alle telecamere per analizzare la vittoria della sua squadra a San Siro. I bianconeri, nonostante le assenze, hanno giocato una buona gara e sono stati abili a portare gli episodi dallo loro parte, in particolare dopo l’espulsione di Thiaw. In quel frangente è stato bravo Moise Kean a liberarsi dell‘avversario, che non ha potuto fare a meno di tirare giù l’attaccante juventino.

Nel finale di gara Massimiliano Allegri si è arrabbiato parecchio e poi ai microfoni di Dazn ha spiegato cosa lo ha fatto infuriare: “Giochi contro una squadra in 10 uomini il campo deve diventare come un aeroporto e loro la palla non la devono riprendere più”.

In ogni caso il tecnico livornese si è detto soddisfatto della prestazione complessiva della sua squadra: “I ragazzi sono stati molto bravi, con il Milan era tanto che non vincevamo, quindi sono molto contento”.

Rabiot: 'Allegri ci dà energia'

Al termine della partita contro il Milan alcuni giocatori della Juventus si sono presentati ai microfoni dei vari media.

Tra questi c’è stato ancora Adrien Rabiot, che contro il Milan ha indossato la fascia da capitano: “Allegri arrabbiato? È così e ci dà anche energia facendo così, quindi bravo il mister".

Inoltre, il francese ha sottolineato di essere molto legato alla Juventus: “Amo questo club, avere la fascia per me è un onore per la storia di questo club”.

Infine, Rabiot si è soffermato sugli obbiettivi della squadra: “Il campionato è lungo ma con questo atteggiamento ci credo”.