La direzione sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo colpo per la prossima stagione per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo per l'Inter in queste ultime ore sarebbe quello di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: il calciatore messicano sarebbe seguito dai nerazzurri da almeno un anno, ma il costo del suo cartellino, circa 30 milioni di euro che potrebbero aumentare nel corso della stagione, potrebbe frenare ulteriormente l'affare, anche se la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a portarlo a Milano nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Santiago Gimenez dal Feyenoord

L'attaccante messicano è stato protagonista di un fantastico avvio di stagione con il club olandese, con il quale ha già realizzato 12 reti in 8 partite ufficiali, condite da 2 assist per i compagni d'attacco; sul giocatore ci sarebbe il forte interesse dell'Inter, che già da diverso tempo starebbe seguendo il profilo del bomber.

Infatti i nerazzurri avevano già sondato il calciatore nella scorsa estate, ma poi per il valore eccessivo del cartellino non si era concretizzata la trattativa; lo stesso ostacolo si potrebbe ripresentare nella prossima sessione di mercato estiva, con il cartellino del giocatore che sarebbe valutato intorno ai 30-35 milioni di euro.

Inoltre il club olandese sembrerebbe disposto ad una cessione solo a titolo definitivo dietro il pagamento complessivo dell'intera somma in un'unica soluzione, fattore che metterebbe ulteriormente a rischio la possibile trattativa tra i due club.

I nerazzurri sarebbero a caccia di un attaccante per poter rinforzare la formazione di Simone Inzaghi in un reparto che non avrebbe ancora del tutto convinto la dirigenza, proprio per questo motivo potrebbero anche muoversi sul mercato di gennaio per acquisire un nuovo centravanti.

Le alternative in attacco: oltre a Gimenez piace Taremi

Oltre alla nuova pista Santiago Gimenez, i cui sviluppi potrebbero arrivare solo nella prossima estate, i nerazzurri starebbero seguendo altri profili per la zona offensiva; tra questi ci sarebbe anche Medhi Taremi, attaccante del Porto, già attenzionato nella scorsa estate dalla dirigenza dell'Inter.

Il nome di Taremi potrebbe tornare in prima linea anche nel prossimo mercato di gennaio, soprattutto se dovessero confermarsi le lacune sotto il profilo offensivo nella mancanza di ricambi per gli attaccanti titolari.

Il giocatore iraniano infatti andrebbe in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2024 ed il club portoghese potrebbe lasciarlo partire a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero in estate.