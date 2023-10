Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per arrivare al prolungamento di contratto di Adrien Rabiot, attualmente in scadenza a fine stagione.

L'obiettivo sarebbe quello di iniziare le trattative in questi giorni con la madre di Rabiot, che gestisce gli interessi del giocatore. L'intesa sarebbe più probabile se la Juventus fosse disposta a garantirgli più o meno lo stesso ingaggio che percepisce attualmente (magari con l'aggiunta di bonus) per almeno tre stagioni.

Giuntoli potrebbe offrire un contratto di tre stagioni a Rabiot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a incontrare la signora Veronique, mamma-agente sportivo di Rabiot, per valutare il prolungamento di contratto del centrocampista francese. Si parla di un'intesa di tre anni a circa 7 milioni di euro a stagione, con la possibilità di aggiungere dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Arrivato a Torino nel luglio 2019 a parametro zero dopo essere andato in scadenza con il Paris Saint Germain: con il suo ingaggio la società bianconera ha usufruito del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

La crescita di Rabiot è stata evidente nelle ultime due stagioni, merito anche del lavoro importante portato avanti da Massimiliano Allegri. Così la scorsa estate c'è stato il prolungamento di contratto per un'altra stagione: questo è l'ultimo anno in cui la Juventus può usufruire di tali incentivi fiscali per Rabiot

Adrien Rabiot ha parlato del campionato italiano e del suo ruolo alla Juventus

Intanto Rabiot è stato convocato in nazionale dal commissario tecnico francese Didier Deschamps.

Dal ritiro della nazionale transalpina il centrocampista ha parlato del campionato italiano, ma anche delle richieste di Allegri nei suoi confronti dal punto di vista tattico.

In particolare Rabiot ha elogiato la competitività del campionato italiano, menzionando club come Inter, Milan, Juventus, le due romane, Atalanta e Napoli, come quelle che lottano per i quattro posti in Champions League.

Poi Rabiot ha descritto il campionato italiano come una sfida che apprezza molto, e ha sottolineato l'attrattiva di giocare in una lega con tante squadre competitive. Il centrocampista ha anche parlato delle differenze nel suo ruolo fra la Juve e la Nazionale francese: in bianconero è infatti più incline a giocare in avanti e cercare la rete su richiesta dell'allenatore, mentre con la Francia, invece, gioca più a protezione della difesa.