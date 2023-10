L'ex riferimento della Juventus e attuale capo delle delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon ha condiviso alcune riflessioni in occasione della cerimonia di assegnazione degli Europei del 2032, parlando non solo della competizione ma anche della stagione della Juventus e degli obiettivi stagionali della squadra bianconera. Ha sottolineato come ad inizio stagione pensasse come la squadra di Allegri potesse lottare per il campionato ma l'assenza di Pogba potrebbe pesare dal punto di vista tecnico per la squadra bianconera.

L'ex portiere Buffon ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus e dell'Europeo 2032

"Pensavo che la Juventus potesse vincere il campionato a inizio stagione, soprattutto perché giocava una volta a settimana. Poi l'assenza di Pogba può cambiare la valutazione iniziale anche se la squadra bianconera ha la possibilità di essere protagonista".

Queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon da Nyon, dove si è svolta l'assegnazione degli Europei 2032. I Paesi organizzatori saranno l'Italia e la Turchia. Proprio sull'argomento l'ex portiere ha voluto esprimere il suo sostegno alla candidatura condivisa. Una scelta che potrebbe aiutare anche dal punto di vista politica i rapporti fra le due nazioni.

Ha poi elogiato il lavoro che sta portando avanti il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti.

L'ex giocatore della Juventus Buffon sul centenario della Famiglia Agnelli

'Famiglia Agnelli? Bellissimo che una proprietà possa avere il timone, soprattutto in un momento storico simile, di una squadra così rappresentativa per 100 anni'.

Queste le dichiarazioni di Gianluigi Buffon parlando del centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus. Ha aggiunto: 'Questa è solo il primo passo di una storia che continuerà ancora. Quando pensi alla Juve pensi alla famiglia Agnelli e viceversa'. Parole dolci nei confronti di una proprietà con la quale ha condiviso tantissime stagioni alla Juventus, vincendo diverse competizioni importanti ma sfiorando la Champions League in tre occasioni, nel 2003, nel 2015 e nel 2017.

Il 10 ottobre la festa del centenario della Famiglia Agnelli al Pala Alpitour di Torino

Si chiama Togheter Black & White l'evento svoltosi al Pala Alpitour il 10 ottobre per festeggiare il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus. John Elkann prima del match ha dichiarato: "Ho provato gratitudine per tutti voi che siete qui per la Juve: 100 anni sono tanti, abbiamo visto qualcosa di straordinario ma dobbiamo fare ancora tante cose come famiglia bianconera". Parole importanti che confermano la volontà della proprietà di portare avanti la società bianconera con l'obiettivo anche di ritornare a vincere grazie anche al sostegno dei tifosi bianconeri. L'aumento di capitale da 200 milioni di euro è un'ulteriore dimostrazione da parte di Exor, holding controllante la società bianconera.