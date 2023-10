La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un possibile investimento per il prossimo mercato invernale per dare nuova linfa alla rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Mehdi Taremi, attaccante del Porto: la società nerazzurra starebbe pensando di mettere sul tavolo delle trattative un'offerta di almeno 10 milioni nel prossimo gennaio per convincere i lusitani a lasciar partire il giocatore.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Mehdi Taremi dal Porto a gennaio

Dopo le ultime uscite di campionato dove si sarebbe manifestato un grande problema in avanti per i nerazzurri, la società di Viale della Liberazione sarebbe intenzionata a voler tornare sul mercato nel prossimo gennaio per rinforzare la fase offensiva della squadra con un innesto di livello internazionale.

Il nome caldo di queste ore per l'Inter sarebbe quello di Mehdi Taremi, attualmente in forza al Porto, ma con un contratto che andrà in scadenza nel prossimo giugno 2024: il club lusitano potrebbe valutare di cedere il giocatore già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero nella prossima estate, ma dalle ultime indiscrezioni provenienti dal Portogallo sembrerebbe che il calciatore non si muoverà a meno di un'offerta di oltre 10 milioni di euro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando la situazione economica, con chiaro in mente che servirà un rinforzo a gennaio per il reparto offensivo, ma che si potrebbe attingere anche dalla Primavera, come avvenuto per la promozione in prima squadra del talento Sarr, giovane dei nerazzurri aggregatosi ultimamente ai grandi.

I nerazzurri starebbero pensando pertanto di provare comunque un'offerta di almeno 10 milioni di euro a gennaio per il bomber del Porto, ma non sembrerebbero disposti ad un investimento eccessivo, anche considerando la scadenza contrattuale di Mehdi Taremi, che potrebbe arrivare in estate a Milano a parametro zero.

L'Inter dopo Bologna: la sosta per ricaricare energie

Dopo il sanguinoso pareggio in casa con il Bologna maturato per 2-2 dopo una prestazione sottotono di tutta la squadra, come sottolineato dal mister Simone Inzaghi in conferenza stampa post-partita, servirà ricaricare le energie durante la sosta per le nazionali per ripresentarsi alla ripresa del campionato con nuove motivazioni.

Il prossimo avversario dei nerazzurri in campionato sarà il Torino, reduce dalla brutta sconfitta nel derby contro la Juventus per 2-0; i nerazzurri andranno a trovare i granata all'Olimpico di Torino, e dovranno necessariamente cercare di portare a casa i tre punti per rimanere agganciati al Milan capolista.