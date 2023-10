Negli ultimi mesi la società bianconera sta valutando con particolare interesse soprattutto i calciatori delle squadre in Argentina. Tra queste in particolar modo il River Plate e il Boca Juniors dove giocano due dei principali talenti del calcio argentino, ovvero Valentin Barco e Claudio Echeverri, come sottolineato in un recente post su X dal giornalista sportivo Dario Pellegrini.

La Juve valuterebbe l'acquisto dei giovani Barco ed Echeverri

"La Juventus monitora con attenzione il SudAmerica, specialmente i talenti di Boca Juniors e River Plate: più datato l'interesse per Valentin Barco, giovane argentino classe 2004.

Il terzino sinistro ha un contratto in scadenza 31/12/2024 e una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Da capire come evolverà la sua situazione contrattuale. La società bianconera ha manifestato il proprio interesse pure per Echeverri (classe '06). Anche lui in scadenza il 31/12/24, a breve sarà visionato nuovamente". Questo il post pubblicato da Dario Pellegrini in un recente post pubblicato sul suo profilo X.

C'è da dire che su Barco ci sarebbe l'interesse anche di Barcellona e Manchester City e questo non agevola un suo eventuale approdo a Torino a gennaio o eventualmente nel Calciomercato estivo.

Il giovane Echeverri è un giovane centrocampista del River Plate

Claudio Echeverri è un giovane talento del calcio argentino nato nel 2006.

Cresciuto nel Deportivo Lujan, ha iniziato a destare l'interesse dei grandi club già a undici anni. Ha superato un provino con il River Plate, una delle società più prestigiose dell'Argentina, e ha iniziato a indossare la maglia dei "Millonarios".

Una delle prime opportunità di mettersi in mostra è arrivata nel Venice Champions Trophy del 2017, un torneo 7 contro 7 che ha visto la partecipazione dei migliori vivai calcistici del mondo.

Durante questo torneo, Echeverri ha dimostrato le sue abilità e ha attirato l'attenzione del pubblico. Sebbene l'Atlético Madrid abbia vinto il torneo sconfiggendo il Benfica nella finalissima, il River Plate si è aggiudicato la medaglia di bronzo vincendo la finale per il terzo posto contro il Lugano con un punteggio di 4-1.

In quella partita, Echeverri ha segnato un gol e fornito due assist, dimostrando il suo talento.

Tuttavia, la vera evidenza delle sue abilità è arrivata nei gironi del torneo, quando ha segnato quattro gol e fornito un assist contro la Juventus in una partita terminata 6-1 in favore del River Plate. Ha segnato con un destro a giro che ha baciato il palo e si è infilato in rete, e ha anche realizzato un pallonetto dalla trequarti di campo per superare il portiere avversario.