L'Inter studia i colpi per potenziare la formazione del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe stato un interessamento per Mehdi Tareni de Porto e e Andrea Colpani del Monza. Nella scorsa estate si sarebbe offerto invece Mauro Icardi.

L'attaccante iraniano ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è stato già trattato nella scorsa estate prima di ingaggiare Marko Arnautovic. Questa volta, l'affare potrebbe sbloccarsi già a gennaio sulla base di circa 10 milioni di euro. I portoghesi potrebbero accettare l'offerta per evitare di perderlo a parametro zero a giugno.

L'iraniano sarebbe stato anche vicino al Milan che nelle ultime ore della finestra estiva avrebbe offerto circa 15 milioni di euro. L’affare non ha poi avuto l'accelerata decisiva. I dirigenti nerazzurri, inoltre, vorrebbero potenziare il centrocampo con il nome di Andrea Colpani del Monza. Il calciatore si è messo in evidenza sotto la guida di Raffaele Palladino che può utilizzarlo si come sostegno della punta che come mezzala. la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e i buoni rapporti tra le società potrebbero permettere la fumata bianca al termine di questa stagione. Sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, questa estate, avrebbe potuto avere ai suoi ordini Mauro Icardi.

L'attaccante avrebbe fatto diversi tentativi pur di tornare alla Pinetina rifiutando anche le proposte di Juventus e Milan. I dirigenti meneghini avrebbero però bloccato l'affare sul nascere dopo che l'attaccante non si è lasciato nel migliore dei modi quando ha lasciato la Pinetina nel 2018. L'argentino si sarebbe accasato nuovamente a Milano per circa 10 milioni di euro.

Il bomber argentino, con il Galatasaray,ha iniziato il suo 2023/24 con 11 reti e un assist in 13 gare, ma il suo futuro poteva essere diverso.

Inter: caccia al bomber dopo l'infortunio di Arnautovic, piace Colpani

La società nerazzurra potrebbe ritornare sul mercato a gennaio per regalare un attaccante a Simone Inzaghi. L'Infortunio di Marko Arnautovic ha fatto scattare l'allarme e, visti i tanti impegni in programma, si potrebbe andare nuovamente su Mehdi Taremi del Porto.

L'iraniano non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Porto nel 2024 che potrebbe accettare un'offerta più bassa pur di non perderlo a zero. I nerazzurri potrebbero offrire circa 10 milioni di euro per portare una punta centrale con ottima esperienza anche in Europa.

I dirigenti meneghini, nella scorsa estate, avrebbero bloccato l'arrivo di Mauro Icardi. L'attaccante, prima di approdare al Galatasaray, si sarebbe offerto per ritornare i colori che ha sempre amato. La società ha stoppato la trattativa memore degli screzi avvenuti quando in panchina era presente ancora Luciano Spalletti. Per giugno, il colpo potrebbe essere Andrea Colpani del Monza. Le qualità del calciatore sarebbero da tempo monitorate da Marotta e Piero Ausilio che potrebbero ingaggiarlo al termine di questa stagione calcistica.