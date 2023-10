La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato invernale. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter lottare fino in fondo per lo scudetto.

La Vecchia Signora valuta un colpo importante in attacco con il nome di Domenico Berardi che resta in cima alle preferenze, ma le alternative non mancano. Lo staff di Cristiano Giuntoli guarderà con grande interesse anche alla mediana, date soprattutto le possibili defezioni in arrivo di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Juve, tutte le idee per l'attacco: da Berardi e Bernardeschi

Il numero dieci del Sassuolo resta uno degli obiettivi principali già per gennaio. La trattativa non appare comunque semplice da condurre in porto vista la volontà del Sassuolo di trattenere il suo simbolo fino al termine della stagione. Solo un'offerta monstre da circa 30 milioni di euro in su potrebbe cambiare le carte in tavola già per la finestra invernale. Vista la resistenza del club neroverde per Berardi, la società bianconera valuta comunque possibili alternative con il direttore sportivo Giuntoli che starebbe prendendo in considerazione diversi profili.

Stando agli ultimi rumors, ci sarebbe di fatti la 'pazza' idea di un possibile ritorno di Federico Bernardeschi che potrebbe tornare in Italia laddove ha militato a lungo.

Oltre all'esterno italiano in forza al Toronto, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche la situazione riguardante Jadon Sancho, ormai non più un titolare al Manchester United. L'esterno inglese vorrebbe avere maggior continuità per giocarsi le proprie carte in vista dell'Europeo e per questo potrebbe cambiare squadra già a gennaio, con Juve e Borussia Dortmund alla finestra.

Resta viva la pista Diarra per la mediana

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la Juventus guarda con grande interesse anche al centrocampo. La società bianconera è infatti a lavoro per regalare uno o due mezzale a Massimiliano Allegri così non solo da alzare la qualità complessiva ma anche da offrire al tecnico livornese un ventaglio numerico più ampio.

Se resta complicato il sogno che risponde al nome di Teun Koopmeiners, il club bianconero valuta le possibili alternative all'olandese dell'Atalanta. Tra queste c'è sicuramente Habid Diarra, talentuoso centrocampista che si sta ritagliando un grande spazio in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo. Il mediano francese è però seguito da tanti club europei ed in particolare dal Chelsea che sarebbe pronto ad un'offerta già a gennaio per strapparlo alla concorrenza.

Oltre al talento dello Strasburgo, la Juve tiene viva sempre la pista che porta a Pierre Hojbjerg che però il Tottenham vorrebbe cedere a titolo definitivo. La richiesta degli Spurs si aggira attorno ai 30 milioni di euro, mentre il club bianconero vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto in estate.