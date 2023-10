La Juventus inizia a valutare i possibili colpi per la finestra invernale di Calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare la rosa e soprattutto il reparto offensivo con un giocatore che possa dare qualità ed imprevedibilità. Tra i possibili nomi ci sarebbe anche quello di Jadon Sancho, che potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio.

Juve: non solo Berardi, idea Sancho in prestito dallo United

Oltre al possibile ritorno di fiamma per Domenico Berardi, che resta incedibile per il Sassuolo, il club bianconero valuta delle possibili alternative al numero dieci neroverde.

Tra queste spunta quella legata a Jadon Sancho, esterno inglese che dopo le ottime annate al Borussia Dortmund non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel Manchester United. Per questo, i Red Devils potrebbero decidere di lasciarlo partire già nella finestra invernale di mercato.

La Vecchia Signora valuta questa situazione, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi solo sulla base di un prestito fino a giugno. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, ma soprattutto dello United di cedere l'esterno in prestito.

In caso di arrivo di un nuovo attaccante, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione offerte importanti per Samuel Iling-Junior che chiede maggiore spazio rispetto.

L'esterno inglese, valutato 20 milioni di euro, resta nel mirino del Brighton di Roberto De Zerbi e dell'Aston Villa di Emery che potrebbero provare ad intavolare una trattativa con la Juve già a gennaio.

Juve: si lavora al rinnovo di Rabiot, Hojbjerg e Samardzic piste per la mediana

Oltre ad un possibile colpo in attacco, la Juventus vuole trattenere i calciatori migliori e tra questi c'è sicuramente Adrien Rabiot che resta il faro della mediana di Massimiliano Allegri.

Dopo il rinnovo per una sola stagione, il club bianconero sarebbe pronto a rinegoziare il contratto del centrocampista francese offrendo un triennale, così da evitare un addio a parametro zero. Le pretendenti non mancano, con il Manchester United che resta in prima fila per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Paris Saint Germain.

Oltre al rinnovo di Rabiot, la Vecchia Signora continua a seguire diverse piste per rinforzare il centrocampo già a gennaio. Restano vive le candidature di Pierre Hojbjerg del Tottenham, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro, e Lazar Samardzic che dopo il mancato approdo all'Inter, potrebbe essere un'ottima scelta per la mediana bianconera. L'Udinese valuta il trequartista tedesco non meno di 25 milioni di euro.

Sullo sfondo resistono le piste che portano a Leon Goretzka e Kerphen Thuram, seguito anche dall'Inter.